JO de Paris 2024 : le château de Vaux-le-Vicomte offre une entrée gratuite aux personnes qui portent le prénom d'un médaillé d'or français

Le château de Vaux-le-Vicomte, en Seine-et-Marne, offre une entrée gratuite à toutes les personnes qui portent "exactement le même premier prénom" qu'un médaillé d'or français aux Jeux olympiques et paralympiques, annonce le site touristique sur ses réseaux sociaux. Ça concerne donc les Teddy, Léon, Cassandre, Pauline ou Althéa par exemple.

Quant à ceux qui portent les mêmes prénoms que les médaillés d'argent et de bronze, ils auront le droit à un tarif réduit. L'offre est valable pour les billets en journée, jusqu'au 8 septembre, date de la fin des Jeux paralympiques. "Avec la ferveur des Jeux, que ce soit au niveau de nos équipes ou de nos visiteurs, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un petit clin d'œil pour participer à la fête (…) pour se rapprocher de cette ambiance", explique la directrice de la communication du château, Alexia Blanchard, à franceinfo. Ce bon plan représente "un coût, comme toute opération", pour le château, souligne-t-elle. Mais "si ça peut faire plaisir à des familles qui ont moins de budget sur la deuxième partie du mois d'août, on le fait avec grand plaisir."

Le château de Vaux-le-Vicomte, plus grand monument historique privé de France, est l'un des principaux châteaux de l'Ile-de-France, avec Versailles et Fontainebleau. Il accueille 300 000 visiteurs par an environ. Il a été construit au XVIIe siècle par Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV.