JO de Paris 2024 : "J'ai réalisé bien plus de choses que dans mes rêves les plus fous", réagit la gymnaste américaine Simone Biles

"J'ai réalisé bien plus de choses que dans mes rêves les plus fous, pas seulement sur ces Jeux olympiques mais dans mon sport", réagit lundi 5 août sur France Inter la gymnaste américaine Simone Biles, trois fois médaillée d'or lors des Jeux olymlpiques de Paris. Elle remporté le titre au concours par équipes, au concours général individuel et au saut. En plus des trois médailles en or, l'athlète a également remporté lundi une médaille en argent au sol.

En tout, la gymnaste américaine a remporté sept médailles d'or, quatre à Rio en 2016 et trois à

Paris. Ces Jeux de 2024 sont une revanche pour Simone Biles qui avait connu des JO de Tokyo contrarié. "Je ne peux pas être déçue de mes performances, explique la gymnaste superstar. Il y a quelques années je ne pensais même pas pouvoir refaire des Jeux donc être compétition, revenir avec quatre médailles, je ne peux pas m'en vouloir. Je suis fière de moi".

"Je suis heureuse et fière"

Ce lundi, dans une Arena Bercy pleine, Simone Biles a fini 5e à la poutre, avant de s'offrir la 11e médaille olympique de sa carrière, de l'argent au sol, derrière sa grande rivale, la Brésilienne Rebeca Andrade. "C'était tellement grisant d'être en lice et d'affronter ces filles sur le plateau", ajoute la gymnaste qui le reconnaît : "Ce ne sont pas mes meilleures performances mais à la fin de la journée, je ne vais pas me rendre malade avec mes résultats sur ces Jeux." "Je suis heureuse, fière et encore plus enthousiaste que ça s'arrête", conclut-elle.