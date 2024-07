JO de Paris 2024 : déjà 16 médailles françaises, le directeur général de l'Insep "ne pensait pas qu'on aurait un tel départ"

"Sincèrement, je ne pensais pas qu'on aurait un tel départ", déclare Fabien Canu, directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep), en réaction aux performances de la délégation française depuis le début des Jeux de Paris 2024. "16 médailles au bout de trois jours, je n'y aurais pas pensé", insiste-t-il, admiratif, mardi sur France Inter. Huit médailles ont été remportées sur la seule journée de lundi, du jamais vu depuis les Jeux d'Atlanta, en 1996. "On ne pouvait pas rêver mieux", résume l'ancien judoka.

Pour lui, c'est l''état d'esprit des athlètes français qui explique leur succès. Par exemple, "les petits problèmes se règlent facilement". "On ne se prend pas trop la tête. Dans le cas de l'Insep, j'ai vu les équipes de France se préparer avec beaucoup de sérénité. J'étais confiant, mais là, ça dépasse mes espérances", souligne-t-il. "11 médailles sur les 16" ont été remportées par des athlètes issus de l'Insep. "C'est l'escrime, c'est le judo, c'est le canoë-kayak et le tir à l'arc", explique-t-il.

La France se fixe comme objectif de finir dans le top 5. "On est en bonne voie", estime Fabien Canu, qui voit la France remporter "50-55 médailles". Mais pour être dans ce top 5, "ça se jouera aux médailles d'or, il en faudra à peu près 18". Il met en garde contre tout excès de confiance. "Soyons prudents", dit-il. "En tout cas, il y a une belle dynamique" et "les clignotants sont au vert". Sur les 16 médailles que comptait la France lundi soir, cinq sont en or, huit en argent et trois en bronze.