Jeux de Paris 2024 : Magda Wiet-Hénin en taekwondo, Logan Fontaine en eau libre... Les chances de médailles françaises du vendredi 9 août

La deuxième semaine de ces Jeux olympiques a été moins prolifique que la première. Il n'en reste pas moins que la France a décroché 54 breloques, pour le moment, et pointe à la quatrième place du tableau des médailles. Ce vendredi 9 août peut représenter un sérieux coup d'accélérateur dans la chasse aux médailles.

Cela commence dès 7h30, avec la nage en eau libre (10 kilomètres). Après les 7e et 8e place des Françaises la veille, les nageurs voudront effacer la triste performance de Tokyo : aucun podium pour les Bleus. Deux Français sont engagés sur la discipline et seront confrontés aux forts courants de la Seine : Logan Fontaine et Marc-Antoine Olivier. Le premier signe une belle saison : il est champion du monde sur 5 km à Doha et a terminé 4e des 10 km. Marc-Antoine Olivier est le plus expérimenté, surtout dans les grands rendez-vous. Médaillé de bronze à Rio, le nageur a été sacré vice-champion du monde sur 5 et 10 km en février dernier à Doha.

Un peu plus tard, à partir de 10 heures, c'est le tennis de table français qui peut, lui aussi, espérer une deuxième breloque de bronze après celle de Félix Lebrun. Eliminés en demi-finale par la Chine, les frères Lebrun et Simon Gauzy affronteront le Japon à partir de 10 heures.

Après la médaille de bronze de Cyrian Ravet, le taekwondo féminin français a également des chances de poursuivre sa moisson avec Magda Wiet-Hénin, engagée en -67 kg. Jamais un Français n'a encore ramené de médaille d'or, et la Lorraine, championne du monde en titre, peut aspirer à la plus haute marche du podium.

De l'or dans la soirée ?

C'est l'un des grands espoirs de la France en break. B-Girl Syssy, 17 ans, tentera d'enflammer la place de la Concorde, à partir de 16 heures. Médaillée de bronze aux championnats d'Europe et aux championnats du monde en 2023, Sya Dembélé a connu une ascension fulgurante cette dernière année. Le battle pour l'or aura lieu à partir de 21h15.

Et si c'était le moment pour les Bleus du football ? 40 ans après l'or à Los Angeles en 1984, Thierry Henry et ses joueurs ont l'occasion de faire oublier les galères du football français aux Jeux olympiques. Après un début de compétition peu convaincant, l'ancien entraîneur de Monaco a su aligner un collectif soudé et solidaire qui a arraché sa place en finale. Les Bleus affronteront l'Espagne à partir de 18 heures au Parc des Princes.