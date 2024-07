Paris 2024 : "Nous avons déjà hébergé 130 à 140 SDF" dans "des logements pérennes et dans Paris", assure le préfet d'Ile-de-France

"Nous avons déjà hébergé 130 à 140 SDF, et évidemment, ce sont des logements pérennes et dans Paris", pour "des grands marginaux" et "grâce aux Jeux Olympiques", assure Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France, invité lundi 15 juillet de France Bleu Paris. À onze jours de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, il réfute tout nettoyage social. Mais le site internet du New York Times a mis Paris et les JO en une samedi dernier avec ce titre : "La France chasse les sans papiers à la rue hors de Paris avant les JO."

"C'est un titre qui n'a pas de sens, répond le préfet au quotidien américain, puisqu'évidemment, depuis des semaines et des mois, nous continuons à faire comme nous le faisons depuis des années, c'est-à-dire à mener des opérations de mise à l'abri des personnes qui sont à la rue, pour leur permettre d'avoir un toit, de ne pas dormir dehors".

120 000 personnes hébergées en Île-de-France

"Aucun" nettoyage social, assure-t-il. "Au contraire, nous avons réussi à bâtir un plan pour permettre à des grands désocialisés qui sont dans la rue, qui sont sous les ponts de Paris, de bénéficier d'un programme spécial à l'occasion des JO", poursuit Marc Guillaume.

Selon le préfet de la région, "120 000 personnes sont hébergées en Île-de-France. Nous en avons également en province. Donc, nous avons la capacité de proposer des solutions également en province, personne ne se voit imposer une solution. Nous avons encore fait une opération la semaine dernière pour mettre à l'abri des femmes et des enfants", pour "bénéficier d'un logement grâce aux Jeux olympiques, c'est une belle réussite également", conclut le préfet de région.