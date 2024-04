Paris 2024 : deux avions de voltige vont survoler Paris mercredi, 15 parachutistes seront largués au-dessus des Invalides

L'opération a été sollicitée par le Commandement de la Défrense des opérations aériennes de l'Armée de l'Air et de l'Espace à l'occasion de la tournée des drapeaux olympiques et paralympiques 2024.

Deux avions de voltige vont survoler Paris mercredi et 15 parachutistes seront largués au-dessus de l'Esplanade des Invalides, indique la préfecture de Paris mardi 23 avril, dans un communiqué.

La préfecture de Paris a donné son autorisation pour le survol de ces deux avions, une opération sollicitée par le Commandement de la Défense et des opérations aériennes de l'Armée de l'Air et de l'Espace à l'occasion de la tournée des drapeaux olympiques et paralympiques 2024.

Mercredi, entre 15h15 et 15h50, un premier avion larguera 15 parachutistes au-dessus de l’esplanade des Invalides. Et vers 18h45, un second avion survolera Paris selon un itinéraire allant de la porte de Vanves à la porte Maillot, en passant par les Invalides, le Grand Palais et l'Arc de Triomphe. Pour sécuriser l'atterrissage des parachutistes, plusieurs rues du 7e arrondissement parisien situées dans le périmètre des Invalides seront interdites à la circulation entre 15h15 et 15h50.