Paris 2024 : dans l'ombre des athlètes, des arbitres français au cœur de la compétition

De nombreux arbitres français participent aux Jeux olympiques de Paris, cet été. Parmi eux, les sœurs jumelles Julie et Charlotte Bonaventura arbitreront leur dernière compétition de handball, après avoir connu quatre compétitions olympiques.

Moins observés et moins applaudis que les athlètes, les arbitres sont indispensables aux compétitions olympiques. À Londres (Royaume-Uni), Rio de Janeiro (Brésil), Tokyo (Japon) et désormais Paris, les sœurs jumelles Julie et Charlotte Bonaventura ont fait le tour des anneaux olympiques, au point d'être reconnues lorsqu'elles quittent le terrain de handball. "On n'a pas eu la chance de voir l'équipe de France jouer, mais avoir deux arbitres françaises pour découvrir le handball avec les enfants, c'était formidable", confie une spectatrice.

"Un avantage énorme d'être jumelles"

"Quand ils voient deux bouts de femmes sur le terrain qui se ressemblent assez fortement, ils se disent : 'Mais il y a des jumelles, il y a des femmes qui arbitrent les hommes, aussi ?'", raconte Charlotte Bonaventura. Elles dirigeront leur dernière compétition cet été, à la maison. "C'est un avantage énorme d'être jumelles. On se comprend sans se regarder, sans se parler. C'est une force indéniable et c'est un de nos gros avantages", explique Julie. Haidar Ditto, arbitre de badminton, est un autre arbitre français à l'honneur lors de ces Jeux.