Paris 2024 : Air France face au défi de la gestion du surplus de valises

J-44 avant les Jeux olympiques de Paris 2024. Un évènement mondial qui présage un été pas tout à fait comme les autres en France avec plus de 15 millions de touristes attendus en Ile-de-France, et plus de 15 000 athlètes. Un afflux de personnes arrivant du monde entier, principalement en avion. Air France prévoit de transporter jusqu'à 125 000 clients par jour pendant les Jeux. Le pic de trafic est attendu le 12 août.

La compagnie aérienne va aussi devoir relever le défi du surplus de valises, puisque beaucoup de passagers vont atterrir directement à Paris. Selon Air France, ce sont 12 000 voyageurs supplémentaires qui vont avoir pour destination finale la capitale cet été. Et donc dans leur sillage, il y aura tout autant de valises. Certaines seront un peu particulières, souligne Florence Estra, en charge du dossier Paris 2024 pour Air France. "Des canoës, des javelots, des perches", égrène-t-elle.

La totalité de la flotte mobilisée

D'après la compagnie, chaque sportif est lesté en moyenne de quatre bagages, dont au moins un hors format. Une logistique qui impose de leur dédier un terminal à Roissy et Orly. 125 agents seront aussi déployés au village olympique "pour enregistrer les bagages et les équipements sportifs des athlètes au moment où ils repartent de Paris à l'issue des compétitions, explique Florence Estra. L'objectif est de vraiment fluidifier leur parcours et d'éviter de saturer les terminaux de Roissy, d'Orly et nos infrastructures bagages."

Air France prévoit d'accueillir 20% des athlètes olympiques, elle va mobiliser la totalité de sa flotte cet été, soit 200 avions.