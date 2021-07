Les Tricolores ont brillé à Tokyo jeudi 29 juillet. D'abord en aviron où Laura Tarantola et Claire Bové sont reparties avec la médaille d'argent autour du cou. Même métal pour la judokate Madeleine Malonga et les fleurettistes françaises, qui complètent les belles performances du jour. L'archère Lisa Barbelin et le boxeur Mourad Aliev (+91 kg) se sont respectivement qualifiés pour les huitièmes et les quarts de finale dans leur discipline. Les Françaises du rugby à VII ont aussi parfaitement commencé leur tournoi avec deux victoires face aux Fidji et au Brésil. Charline Picon a, quant elle, excellé par sa régularité qui lui assure ainsi une médaille. Il ne reste plus qu'à en connaître la couleur pour la championne olympique en titre.

Fin de parcours en tennis et chou blanc en natation

En revanche, la journée a été moins belle pour le tennis tricolore où les deux derniers rescapés, Ugo Humbert et Jérémy Chardy, ont été sortis en quarts de finale. Côté natation, le compteur est toujours à zéro malgré quelques Tricolores en finale comme Maxime Grousset, quatrième du 100 m nage libre. Le Français n'a pas démérité, surtout face au nouveau roi des bassins, Caeleb Dressel, champion olympique à Tokyo, qui depuis son arrivée sur l'archipel nippon dévore tout sur son passage.