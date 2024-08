JO 2024 : autorisés mais absents, pourquoi il n'y a aucun homme dans les épreuves de natation artistique à Paris

"La fédération internationale de natation est très déçue qu'aucun nageur artistique n'ait été sélectionné pour Paris 2024. Cela aurait dû être un moment marquant pour le sport." Peu après l'annonce de la liste entièrement féminine de l'équipe américaine de natation artistique, le 8 juin, World Aquatics a partagé sa déception de ne pas y voir figurer Bill May, pionnier de la discipline. Premier champion du monde du duo mixte en 2015, le nageur de 45 ans faisait figure de dernière chance de voir un représentant masculin aux JO.

L'institution permet, depuis l'automne 2022, aux nations de sélectionner jusqu'à deux hommes pour les épreuves par équipes, mais aucun ne plongera dans la piscine olympique de Saint-Denis à partir du lundi 5 août.

Une technique encore perfectible

Aux Mondiaux 2023, cinq nations avaient aligné un homme sur le programme acrobatique par équipes : les trois médaillés (Chine, Etats-Unis, Japon), ainsi que l'Allemagne et le Kazakhstan. L'année suivante, elles n'étaient plus que trois (Etats-Unis, Italie et Chili), et toujours aucune sur les autres épreuves par équipes.

"Nous savions qu'il serait difficile pour les hommes de gagner leur place à temps dans une équipe pour les Jeux, étant donné que leur éligibilité n'a été confirmée qu'il y a dix-huit mois, mais nous espérions que certains y parviendraient." World Aquatics à franceinfo: sport

En plus de l'annonce tardive de cette décision historique, les nageurs sont pénalisés par un point du règlement olympique. Si, aux Mondiaux, les nations peuvent faire varier leur équipe entre les trois épreuves (technique, acrobatique, libre), elles doivent aligner la même sur les trois événements aux JO. Par ailleurs, la discipline expérimente une nouvelle notation depuis un an, qui pénalise durement chaque erreur.

"Pour l'instant, les hommes n'ont pas les qualités techniques suffisantes", réagit la triple championne du monde de natation artistique Virginie Dedieu, pas surprise de l'absence de représentants masculins aux JO. "Le niveau n'arrive pas comme ça. Et on avait bien vu que Bill May ou le nageur chinois Haoyu Shi avaient été testés aux Mondiaux uniquement sur l'acrobatique. Ils sont plus puissants, mais il faut que ça suive au niveau technique", décrypte la consultante pour France Télévisions. Les nageurs payent ainsi le retard pris sur leurs coéquipières, eux qui ne peuvent concourir au niveau mondial que depuis moins d'une décennie.

La piste du duo mixte aux JO

Lors de l'étape de Coupe du monde de natation artistique de Paris, début mai, la sélectionneuse de l'équipe américaine, Andrea Fuentes, avait aligné pour la première fois Bill May sur les trois épreuves. Et le nageur avait montré des failles. "C'est un très bon technicien, mais comme il est trop juste au niveau de la condition physique, il ne peut pas assumer la technique", analysait alors Virginie Dedieu.

L'idole de la nouvelle génération de nageurs artistiques n'a pas réagi publiquement à sa non-sélection. Dans un message sur Instagram, après la compétition parisienne, Bill May appelait "les pays à avoir le courage de changer l'histoire" en incluant davantage d'hommes. Virginie Dedieu, dont le fils brille à l'international chez les jeunes, veut croire que les hommes trouveront leur place à l'avenir. Et parie sur une élévation du niveau grâce à l'émulation née d'une plus grande présence des garçons dans les clubs et compétitions.

"Le fait que les hommes puissent participer aux JO va donner envie aux jeunes." Virginie Dedieu, triple championne du monde de natation artistique à franceinfo: sport

Pour éviter une nouvelle absence des hommes à Los Angeles en 2028, la fédération internationale a rappelé qu'il fallait "travailler encore plus dur pour faire progresser les opportunités pour les athlètes masculins". "Nous sommes absolument déterminés à ce qu'il y ait des nageurs artistiques aux épreuves par équipes à Los Angeles en 2028 et nous allons également continuer à travailler pour proposer dans les temps l'ajout du duo mixte au programme olympique pour ces JO", a ajouté World Aquatics.

Pour garantir la présence de nageurs artistique aux JO, Virginie Dedieu partage cette requête de l'inscription du duo mixte. Mais à une condition : "Il ne faut pas que cela se fasse au détriment du duo féminin". Une bataille difficile à mener tant le CIO contrôle l'ajout de toute nouvelle médaille.