JO de Tokyo : l'équipe de France du fleuret décroche l'or aux dépens des Russes pour la 21e médaille des Bleus

La France tient sa revanche. Après les défaites des équipes de sabre et de fleuret féminines en finales par équipes jeudi et samedi face au Comité olympique russe, l’équipe de France masculine de fleuret s’est imposée contre les Russes (45-28), dimanche 1er août et décroche la médaille d’or. Le quatuor tricolore composé d’Enzo Lefort, Erwann Le Péchoux, Julien Mertine et Maxime Pauty, est officiellement sacré champion olympique.

Une performance impériale

À dire vrai, cette revanche, Lefort et Le Péchoux l’attendaient même depuis cinq ans. À Rio en 2016, les deux tireurs tricolores avaient dû se contenter de l’argent en s’inclinant, déjà, face à la Russie. Animés par cet objectif, les fleurettistes français ont démarré fort leur match, en menant 15-8 à l’issue du troisième relais et du passage de chacun des titulaires, Pauty faisant office de remplaçant.

Et s’ils se sont montrés solides, ce sont surtout les sixième et septième relais de Lefort et Mertine qui ont placé les Bleus sur les rails du titre olympique. Face à Kirill Borodachev et Timur Safin, les deux Français ont assuré un matelas confortable de douze points d’avance aux Français, qui s’est étiré jusqu’à seize points après un nouveau passage de Lefort sur la piste (40-24). Une avance considérable concrétisée dans les derniers points du match par Le Péchoux.

L'escrime porte la délégation française avec le judo

En récitant un fleuret presque parfait et en affichant une sérénité à toute épreuve malgré les tentatives de riposte russes, le quatuor décroche donc la médaille d’or, la première pour le fleuret français par équipes depuis les Jeux olympiques de Sidney en 2000. Un exploit qui offre la 21e breloque aux Tricolores à Tokyo, la cinquième en or. Ce sacre olympique confirme surtout que l’escrime (avec 5 médailles) a porté la délégation tricolore lors de ces neuf premiers jours des Jeux olympiques, avec le judo (8 médailles).

La dernière journée d’escrime à Tokyo se sera donc terminée par cette victoire française et laissera de belles images en tête. Celles de Lefort, Le Péchoux, Mertine et Pauty célébrant leur sacre olympique sur la piste du Hall Makuhari, effaçant l’espace d’un instant la déception connue par les Françaises ces trois derniers jours. De bon augure pour Paris 2024.