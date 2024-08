Il est 11h30 quand le sol tremble. Pas de séisme en vue mais un homme en kimono blanc vient de faire son apparition dans l'Arena Champ-de-Mars pour son entrée en lice aux Jeux olympiques de Paris, vendredi 2 août. Les 8 000 supporters ont transformé l'écrin situé au pied de la Tour Eiffel en un véritable stade de football le temps d'une journée.

Le judoka aux onze titres mondiaux vise la médaille d'or, une quatrième breloque au total aux Jeux olympiques en carrière, la troisième en individuel, pour égaler le record de Tadahiro Nomura. En lice également, la numéro une mondiale Romane Dicko (+78 kg) déchaîne les passions et vise aussi le titre dans sa catégorie, sa première en carrière.

La vague bleue

Le kop tricolore présent occupe la quasi-totalité de la tribune centrale et l'organisation est bien rodée. Les visages de Teddy Riner et de Romane Dicko, représentés sur des pancartes géantes en carton, flottent au-dessus des têtes au milieu des centaines de drapeaux français. Les noms des deux Tricolores pendant leur présentation sont étouffés par la ferveur et les Marseillaise sont légion. "C'est le feu. Le patron est là", résume Emilie Andéol, consultante pour France Télévisions et championne olympique à Rio.

Le public de l'Arena Champ-de-Mars a déployé un immense tifo à l'occasion des finales des deux judokas français, le 2 août 2024, lors des Jeux olympiques de Paris. (Emmanuel Rupied)

Au bord du tatami, Bruno, en fauteuil roulant, peut apprécier le spectacle. "Il y avait une sacrée ambiance dès le matin !" Il est rejoint cet après-midi par son ami Tom qui est venu voir son "héros", Teddy Riner. Le judoka licencié au PSG est bien présent après avoir validé son ticket pour les demi-finales. Son dernier adversaire de la matinée, Guram Tushishvili, a eu le malheur de chahuter le Tricolore après avoir été mis à terre. Le Géorgien sera par la suite exclu de la compétition pour son coup de sang. En attendant, la terre tremble, les huées tombent. On ne touche pas à la légende.

Teddy Riner superstar

La session de l'après-midi est plus attendue encore et les queues de supporters s'étalent sur des dizaines de mètres. A deux heures de la demi-finale des deux Français, un homme passe en revue les files de supporters à la recherche d'une place, sans succès. "Peut-être qu'un Géorgien voudra bien m'en donner", rigole l'homme entre deux foulées. Les membres du Randoris Club Judo de Villeneuve-le-Roi, là où est licenciée Romaine Dicko, ont aussi eu les plus grandes difficultés du monde à trouver un sésame pour supporter leur judokate préférée. "Il y a encore deux semaines, on n'en avait même pas !", souffle l'air malicieux son président Frédéric Blet-Charaudeau.

Le Randoris Club Judo de Villeneuve-le-Roi est venu en nombre pour supporter la judokate Romane Dicko, qui y est licenciée, vendredi 2 août, à Paris. (Emmanuel Rupied)

T-shirt jaune sur le dos et chapeau canotier vissé sur la tête, ils sont bien là pour assister au show, prêts à dérouler leur banderole "Tous avec Romane". Après Emilie Andéol le matin, c'est l'acteur Omar Sy qui frappe les trois coups. Et enflamme la foule. "On est devant le monde entier, les gars. On est à Paris, il faut leur montrer", lance le comédien césarisé avant de lancer une ola.

Le public est chauffé à blanc pour accueillir Teddy Riner et Romane Dicko. La Française est sortie en demi-finales, avant de s'arracher pour le bronze. Chercheuse d'or, elle est inconsolable et fond en larmes dans les bras des membres de son club, avant une accolade du président de la République, Emmanuel Macron, sous les "Romane, Romane" qui descendent des tribunes. "C’est grâce au public que je me suis remobilisée", souffle-t-elle après la rencontre.

Facile vainqueur de Rakhimov en demie, Teddy Riner fait face à son destin et au numéro un mondial Kim Min-jong en finale. Dans les tribunes, un immense tifo en forme de drapeau tricolore est déployé comme pour la finale de Romane Dicko. Il est 17h56 quand le sol tremble une seconde fois sur un ippon du meilleur judoka de l'histoire. Teddy Riner est champion olympique pour la troisième fois en individuel. L'Arena peut laisser exploser sa joie tout comme le Français, à genoux. Le chaudron du Champ-de-Mars porte bien son nouveau nom.