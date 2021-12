JO 2022 : contrairement aux Etats-Unis, la France ne participera pas au boycott diplomatique

Le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a annoncé jeudi que la France ne suivrait pas le boycott diplomatique lancé par les Etats-Unis.

La France ne suivra pas le boycott diplomatique envers les Jeux olympiques de Pékin, lancé lundi 6 décembre par les Etats-Unis, a annoncé jeudi 9 décembre au micro de BFMTV et RMC, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer. La France "ne le fera pas", a-t-il affirmé.

Cette prise de décision intervient après que les Etats-Unis en tête, suivis de la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Royaume-Uni et le Canada, aient annoncé qu’aucun des représentants de leur gouvernement ne se rendra sur place.

Deux attitudes envers Pékin

Le ministre a en effet expliqué que la France avait deux attitudes envers Pékin. Sur la question de la Chine, "la France est sans ambiguïté. Nous avons condamné le phénomène de persécution des minorités comme les Ouïghours, les violations des droits de l’homme, et j’ai exprimé mon inquiétude, et je l’exprime encore, sur le sort de la joueuse de tennis Peng Shuai. Nous devons être clairs, fermes, nous ne l’acceptons pas." Mais le sujet du boycott diplomatique des JO est une "autre histoire", a-t-il poursuivi.

"Nous devons être attentifs sur le rapport entre le sport et la politique. Le sport doit être préservé au maximum des interférences politiques. Sinon, cela peut partir dans n’importe quelle direction et on finira par tuer l’ensemble des compétitions", a justifié Jean-Michel Blanquer. Le ministre a aussi précisé qu'il ne se rendra pas à Pékin, mais que sa ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, s'y rendra, comme Sophie Cluzel, "ira au titre des Jeux paralympiques, mais nous avons des messages qui sont clairs sur le plan politique", a-t-il conclu.