Il y a 60 ans, sa première télé pour les Jeux paralympiques de Tokyo : Michel Drucker se confie dans "Passé, présent, futur"

Dans "Passé, présent, futur", diffusé sur les réseaux sociaux de franceinfo, Michel Drucker, l'animateur de 81 ans star du service public, décortique la frise chronologique de sa carrière à la télévision, qui a débuté il y a 60 ans, à l'occasion des Jeux paralympiques de Tokyo. Entretien.

Les débuts d'une légende

Michel Drucker, l’homme aux 60 ans de télévision, se souvient non sans émotion de ses débuts discrets lors des Jeux paralympiques de Tokyo en 1964. À l'époque, celui qui allait devenir l’animateur emblématique de la télévision française officiait en tant que journaliste sportif : "Le sport est une école extraordinaire. C'est là où j'ai appris mon job", confie Michel Drucker à notre journaliste Mathieu Piccarreta.

L'enfance d'un "cancre"

L’animateur raconte aussi des souvenirs d'enfance plus difficiles. Étiqueté "cancre" par ses enseignants, il souffre de ne pas réussir à l'école alors même qu'il est entouré de deux frères qui excellent dans les études. "Moi au milieu de tout cela, il a fallu que je me faufile pour essayer d'exister alors que j'étais ce qu'on appelle un autodidacte. Et pour les autodidactes, tout est plus compliqué", explique-t-il, soulignant que ces défis ont été des moteurs pour sa réussite future.

"Johnny m'aurait dit : 'Michel, si tu es un ami, ferme-la'"

Michel Drucker a su se faire une place parmi les grands, devenant l’ami des stars. De Johnny Hallyday à Céline Dion, il a côtoyé les plus grands noms de la scène artistique et culturelle. "Être l'ami des stars, c'est avant tout être à l'écoute et rester humble", dit-il avec modestie.

L'interview aborde également des moments plus sombres, comme la perte de proches, dont Johnny Hallyday. "C'était l'un des moments les plus durs de ma carrière", avoue-t-il, ému. Avant d'ajouter : "Quand un grand disparaît, c'est moi que l'on appelle. Pour l'affaire Depardieu, tout le monde m'a appelé. Pour l'affaire Delon, tout le monde m'a appelé. Au moment de l'affaire de l'héritage de Johnny, tout le monde m'a appelé. À chaque fois, je dis non. Parce que pour moi, c'est ça l'amitié. Johnny m'aurait dit : 'Michel, si tu es un ami, tu fermes ta gueule."

Une carrière qui perdure

Michel Drucker revient également sans tabou sur ses graves problèmes de santé, qui l'ont conduit à subir deux opérations du cœur. "Je pensais ne jamais revenir", dit-il. Malgré les défis, il prouve sa volonté de rebondir, porté par une passion dévorante pour son métier.

À 81 ans, Michel Drucker ne montre aucun signe de ralentissement, en attestent ses participations à venir aux émissions "Quels Jeux !", présenté par Léa Salamé et Laurent Luyat à l'occasion des Jeux de Paris 2024. "Mon objectif, c'est la durée. 1964, Jeux paralympiques de Tokyo, 2024, Jeux de Paris. Je me pince pour le croire", déclare-t-il l'œil satisfait.