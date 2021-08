Le handball français reçu deux sur deux, mention très bien et félicitations du jury. Pour la première fois depuis la Yougoslavie en 1984, une nation fait coup double en raflant l'or olympique chez les hommes et chez les femmes. Et cette nation, c'est la France, grâce au sacre de l'équipe féminine dimanche en clôture des Jeux de Tokyo. Les coéquipières de Cléopatre Darleux et Pauletta Foppa, aussi étincelante l'une que l'autre, ont tout simplement surclassé les Russes en finale (30-25).

Une fin de match pleine de sérénité

Après neuf minutes de chauffe, les Bleues ont pris les commandes pour ne plus les lâcher. Rattrapées deux fois au tableau d'affichage, les Françaises ont été impressionnantes de maîtrise et de sérénité, ne laissant jamais les Russes espérer trop longtemps. Grâce à l'incroyable solidité de Cléopatre Darleux, elles ont même pu savourer le dernier quart d'heure, traversé avec 6 buts d'avance. Un luxe, avant de goûter à l'or olympique.