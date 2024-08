Handball aux JO de Paris 2024 : les Bleus se qualifient pour les quarts de finale grâce à leur victoire étriquée contre la Hongrie

Les Bleus parlaient de ce match comme d'un huitième de finale, une rencontre à élimination directe avant l'heure puisque le vaincu serait éliminé. Et l'équipe de France de handball, habituée à trouver des ressources pour renverser des situations mal embarquées, est allée arracher sa qualification pour les quarts de finale du tournoi olympique grâce à sa victoire contre la Hongrie (24-20), dimanche 4 août.

Alors qu'ils avaient débuté la compétition par deux défaites, un nul et une seule victoire, les hommes de Guillaume Gille seront bien de la fête à Lille pour continuer à défendre leur titre olympique.

Une ambiance survoltée

Il y avait rarement eu autant de drapeaux français dans les tribunes de l’Arena 6 Paris Sud depuis le début du tournoi, preuve que les supporters des Bleus se sont mobilisés pour soutenir leur équipe, en danger d’élimination, dimanche après-midi.

Dans une atmosphère rendue presque irrespirable en raison de l’enjeu, les Bleus sont bien rentrées dans la partie et ont parfaitement répondu présents dans le combat physique promis par les Hongrois. Très appliqués en défense, le secteur le moins en difficulté depuis le début du tournoi, ils ont intercepté de nombreux ballons et ont aussi pu compter sur un Vincent Gérard très en forme avec 45% d’arrêts à la pause (7/15).

Pendant ce temps, Elohim Prandi, en canonnier, et Hugo Descat, sur des jets de sept mètres, se chargeaient d’envoyer les ballons au fond des filets hongrois.

Les Bleus évitent le piège

Mais alors que les Tricolores menaient à la pause (11-8), les morts de faim aperçus en première période se sont volatilisés au retour des vestiaires. Moins impériaux en défense et imprécis en attaque, ils se sont d’abord fait rejoindre (16-16, 40e), et les Hongrois ont même pris deux buts d’avance (18-16). Mais comme il faut toujours avoir le cœur bien accroché avec cette équipe, qui a montré ses capacités à revenir de nulle part lors du dernier Euro, les champions d’Europe et champions olympiques en titre ont eu un sursaut d’orgueil dans les dix dernières minutes.

Pendant que leurs supporters chantaient "qui ne saute pas n’est pas Français", Dika Mem, Elohim Prandi et leurs coéquipiers ont sauté plus haut que tout le monde, et surtout que la défense hongroise, pour reprendre l’avantage et le creuser, jusqu’à la victoire. Direction Lille désormais, où 27 000 spectateurs attendront les Bleus pour les soutenir lors du quart de finale face à l'Allemagne.