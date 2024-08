Direct Hongrie-France : ultime chance pour les Bleus du hand d'accéder aux quarts de finale des JO de Paris 2024... Suivez ce match décisif dès 16 heures

Les champions olympiques en titre peuvent-ils vraiment quitter le tournoi dès les phases de poules ? Bien mal en point en début de compétition, perdant face au Danemark puis contre la Norvège, les Français se sont rattrapés in extremis face à l'Egypte, pour gratter un match nul puis en gagnant face à une faible équipe d'Argentine.

Défaite interdite. Si un nul peut suffire aux champions olympiques en titre pour se qualifier, une défaite serait au contraire synonyme d'élimination. En effet, la Hongrie, cinquième de la poule, n'est qu'à un point derrière et passerait devant au bénéfice des deux points décernés à chaque victoire. Seulement victorieuse face à l'Argentine, dernière du groupe, la Hongrie ne devrait pas poser de problème aux Bleus, mais la prudence est de mise.

Gagner pour engranger de la confiance. On l'a dit, la victoire n'est pas une obligation pour les Français. Pour autant, les coéquipiers de Nikola Karabatic auraient tout intérêt à l'emporter, et avec la manière si possible. Malgré une bonne préparation, les défaites initiales ont mis un coup au moral des Bleus et terminer la phase de poules sur deux victoires ne serait pas un luxe.

Régler les problèmes offensifs. En 17 matchs en 2024 avant les JO, les Tricolores ont marqué 30 buts ou plus à 16 reprises, dans la victoire comme dans la défaite. Depuis le début des Jeux de Paris, en quatre matchs, ils n'ont jamais atteint ce total. Au mieux, ils ont marqué à 29 reprises, dans la lourde défaite contre les Danois. Pour expliquer cette galère offensive, les raisons sont nombreuses : pertes de balle à foison, peu de réussite au tir, leaders en dedans et un jeu restreint par les manques aux ailes. Des soucis que les Bleus doivent corriger dès ce dimanche.