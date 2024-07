Handball aux JO 2024 : défaits par la Norvège, les Français s'inclinent pour la deuxième fois en deux matchs

Les Bleus voulaient relever la tête après une entame de tournoi olympique ratée contre le Danemark (37-29), mais les Norvégiens l'ont enfoncée un peu plus, lundi 29 juillet, pour le deuxième match de la phase de poules (27-22). Une deuxième défaite consécutive qui n'est pas encore synonyme d'élimination, mais les hommes de Guillaume Gille disent certainement adieu aux premières places du groupe, qui leur auraient permis d'hériter d'un adversaire plus "prenable" en cas d'éventuels quarts de finale.

S’il n’y avait "rien d’alarmant" à ce que les Bleus soient défaits par le Danemark en ouverture, selon les mots du capitaine Luka Karabatic, ce revers contre la Norvège commence à inquiéter. Tant par l’ampleur du score, que la façon dont les Français ont été battus. Face à une défense haute sur la base arrière, ils ont eu beaucoup de mal à trouver l’ouverture et leur pivot, et s’en sont souvent remis aux ailiers en première période, obligés de tirer dans des angles très fermés. Attendant beaucoup trop des décisions arbitrales en leur faveur, les Bleus ont aussi commis beaucoup de pertes de balles en phase offensive : ils n’avaient ainsi inscrit que deux buts après 14 minutes de jeu.

Seulement 50% de réussite au tir

Les deux temps morts demandés par Guillaume Gille en première période et les rotations n’y ont rien changé. Au contraire. La solidité défensive des Bleus s’est étiolée, permettant aux Norvégiens de creuser inexorablement leur avance avec jusqu’à sept buts d’écart (14-7 à la 24e), et finalement 11-16 à la pause. Revenus avec de meilleures intentions des vestiaires, les Français sont revenus à trois buts de retard en privant la Norvège de but pendant cinq minutes, mais l’éclaircie n’a duré qu’un temps.

Si Dika Mem a surnagé dans ce marasme (10 buts), ses coéquipiers se sont montrés trop en échec, avec un bon Kristian Saeveraas dans la cage norvégienne, mais aussi trop de ratés, non cadrés, à six mètres. Bousculés dans le combat physique et sans solutions, ils n’ont jamais réussi à se rapprocher davantage au score. Cette deuxième défaite, contre des adversaires qui n’avaient pas fait forte impression lors du dernier Euro, risque de faire davantage mal à la tête aux Bleus que la première contre les Danois. Et plutôt que d’escompter terminer dans les deux premiers de la poule pour hériter d’un meilleur adversaire en quarts de finale, ils vont désormais surtout devoir espérer se qualifier, peu importe dans quelle position.