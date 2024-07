Handball aux JO de Paris 2024 : les Bleus corrigés par leurs rivaux danois pour leur entrée en lice

L'équipe de France affrontait les Danois, qu'elle a croisés en finale des derniers JO, Mondiaux et Euro, pour son entrée en lice dans le tournoi olympique, et elle s'est inclinée 37-29.

Ils ont plutôt l'habitude de se croiser en fin de tournoi, et cette habitude réussissait bien aux Bleus dernièrement. Mais pour son entrée en lice dans le tournoi olympique face aux Danois, l'équipe de France s'est inclinée (37-29), samedi 27 juillet. Cette défaite est une mauvaise opération dans l'optique de finir à la première place du groupe et de tomber sur un adversaire plus abordable en quarts de finale, mais elle n'entache en rien l'objectif doré des Bleus, à qui il reste quatre matchs de poules.

Finales des derniers JO, des derniers Mondiaux, du dernier Euro… mais un premier match à Paris, entre les deux meilleures équipes du monde. Les Bleus ont répondu présent d'entrée samedi soir dans la petite salle de l'Aréna Paris Sud (5765 places), et ont pu compter sur un public bouillant.

De quoi rapidement mener de cinq buts après 12 minutes (9-4). Les nombreux arrêts de Vincent Gérard (cinq en première période) ont fini d'électriser le public, tout comme les tirs de loin surpuissants de Nedim Remili et Elohim Prandi. Les Bleus prenaient alors du plaisir et voulaient en donner, avec notamment un kung-fu réalisé entre Nikola Karabatic et Nedim Remili, devant un public en folie qui faisait trembler les tribunes en tubulaires.

Les Danois mettent finalement les Bleus KO

Mais la machine s'est peu à peu grippée, avec des rotations qui n'ont pas apporté pleinement satisfaction, des infériorités numériques mal gérées avec des buts dans la cage vide, et surtout un Danemark réveillé avec notamment un Mathias Gidsel imparable face à une défense moins imperméable. Les Danois sont revenus au score et ont pris pour la première fois l'avantage à la 24e minute (15-14) et l'ont gardé jusqu'à la pause (18-17).

Le scénario ne s'est malheureusement pas inversé en seconde période puisque les Danois ont profité d'une supériorité numérique pour porter leur avance à quatre buts. Le combat physique est ensuite monté crescendo, provoquant parfois un peu de tension entre les joueurs, sous la pression du public. Les hommes de Guillaume Gille ont malheureusement été souvent dépassés, concédant trop de jets de sept mètres (6), et leurs approximations en attaque, avec trop de pertes de balle, ont permis aux Danois de dérouler.

Ils s'inclinent donc dès leur entrée en lice et ce revers leur apportera des enseignements pour la suite dans une poule relevée, avec un prochain match contre la Norvège lundi. Ils grillent peut-être un joker pour terminer premiers de leur poule, mais conservent toutes leurs chances de finir dans les quatre premiers et de se qualifier pour les quarts de finale à Lille.