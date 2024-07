Ces deux équipes nous avaient habitués à des matchs plus serrés. Mais pour leur entrée en lice dans le tournoi olympique, les Bleus ont pris une gifle par le Danemark, vainqueur de huit buts (37-29), samedi 27 juillet. Après le match, les hommes de Guillaume Gille ne se sont toutefois pas inquiétés. Ils ont insisté sur le fait qu'ils ont encore quatre matchs pour finir dans les quatre premiers de leur poule de six et ainsi se qualifier pour les quarts de finale à Lille.

Le sélectionneur et Dika Mem ont concédé qu'une défaite sur un tel écart faisait "clairement mal à la tête", au micro de la presse après le match. "Quand on voit le score, ce n'est pas ce qu'on s'imaginait", a poursuivi Guillaume Gille, même si son capitaine Luka Karabatic ne voit "rien d'alarmant" dans cette défaite. "C'est mieux de perdre aujourd'hui que plus tard, ce match ne signifie pas grand-chose. On aurait aimé commencer par une victoire à la maison, mais ça peut nous remettre la tête sur les épaules", abonde Dika Mem.

"Des erreurs faciles à corriger"

Les Bleus ont rappelé après la rencontre que rien n'était fait, et qu'on "ne gagne pas ou on ne perd pas les JO sur un match de poules", selon les mots de l'expérimenté Nikola Karabatic. "C'est le premier match, tranquille", a même tempéré Nedim Remili, qui demande à ne pas tirer de "jugement hâtif de ce match" contre le plus gros adversaire de la poule dès l'entrée en lice. "On rate des choses simples en attaque, les arbitres nous font très mal aussi avec des suspensions de deux minutes qui ne sont pas forcément des deux côtés, et en infériorité on prend des buts sur cage vide (six durant le match), ça ne pardonne pas contre le Danemark", a analysé Nikola Karabatic.

"Si c'était un match à qualification directe, ça aurait été un autre match, poursuit le demi-centre. Ce qui nous a fait mal, ce sont les buts faciles qu'on a pris, on a perdu beaucoup de ballons, et ce sont des erreurs faciles à corriger", assure Nedim Remili. Mais comme l'a expliqué le capitaine Luka Karabatic, les Bleus n'auront "pas le temps de s'apitoyer sur [leur] sort", puisqu'un match contre la Norvège se profile dès lundi. Il faudra le gagner "à tout prix" selon Nikola Karabatic, pour se lancer dans la compétition et croire encore aux meilleures places qualificatives pour les quarts de finale.