JO de Paris 2024 : les époux Landi, l’entourage très français de Simone Biles

Ils sont sur tous les fronts. Des travées du centre aquatique de Saint-Denis à l'Arena de Paris-Bercy, Cécile et Laurent Landi vagabondent de salle en salle depuis le début des Jeux olympiques. Alors que leur fille, Juliette Landi, a participé au concours de plongeon à trois mètres synchronisé, samedi, ils seront au bord du praticable de gymnastique, jeudi 1er août, aux côtés de Simone Biles. Depuis 2017, les époux Landi, installés au Texas, sont en effet les coachs de la quintuple championne olympique, qui peut encore ajouter quatre nouvelles médailles à son palmarès à Paris.

Il y a sept ans maintenant, c'est l'athlète elle-même – 20 ans à l'époque et déjà cinq médailles olympiques au compteur – qui a choisi les deux Français. Alors qu'elle se sépare de son entraîneure de toujours, Aimee Boorman, elle cherche des coachs capables de la faire progresser, elle et le World Champion Center, le club texan créé par ses parents. Après un entretien avec l'athlète, Cécile et Laurent Landi se lancent dans ce nouveau défi. Cela fait déjà treize ans qu'ils sont aux Etats-Unis.

Cécile Landi et Simone Biles lors des qualifications du concours général, aux Jeux olympiques de Paris, le 28 juillet 2024, à la Bercy Arena. (AYTAC UNAL / AFP)

Une aventure américaine depuis vingt ans

En 2004, Cécile Canqueteau, ancienne gymnaste ayant pris la 8e place des JO d'Atlanta au concours général par équipes en 1996, convainc, en effet, celui qui deviendra son mari de partir entraîner outre-Atlantique, alors qu'elle est en poste au centre national d'entraînement de Marseille. "Elle a toujours aimé les Etats-Unis, c'était son rêve d'entraîner là-bas", raconte Elvire Teza, ancienne coéquipière de Cécile Landi au pôle espoir de Marseille. Les deux Frenchies travaillent alors dans le club de la championne olympique Nadia Comaneci et de son époux, Bart Conner, dans l'Oklahoma. Ils rejoignent ensuite la World Olympic Gymnastic Academy, puis le staff de l'équipe féminine américaine.

Un parcours remarquable qui a convaincu Simone Biles de faire appel à eux. "Je les admire beaucoup pour leur parcours, ce choix de quitter la France afin de venir aux Etats-Unis, apprendre une autre langue et imposer leur vision de notre sport", expliquait ainsi la gymnaste américaine à l'Equipe en juillet 2024. "Simone les connaissait également car Laurent avait fait une médaille [d'argent] avec Madison Kocian, aux barres asymétriques à Rio en 2016. Elle aimait aussi beaucoup la manière d'entraîner de Cécile et Laurent", précise Elvire Teza.

"Plus que des coachs, ce sont des mentors"

Les deux Français se montrent complémentaires. "Laurent gère la technicité, Cécile davantage la poutre et la partie artistique, confie Elvire Teza. "Surtout, elle a cette analyse des comportements. Elle arrive à capter si les filles sont en forme, si elles vont bien..." Une écoute attentive qui fait la signature du couple. "Si vous faites tout le temps ce que vous voulez, vous allez faire du mal à la majorité des athlètes. Peut-être que l’un d’entre eux survivra et deviendra une personne extraordinaire, un athlète extraordinaire, mais les 90 % restants seront brisés. […] Nous avons dû nous adapter à Simone, sinon nous l’aurions brisée", a ainsi expliqué Laurent Landi à l'agence de presse américaine AP.

"Dès le début, notre relation a été basée sur la communication et la confiance. Ouverte, respectueuse et honnête. Que ce soit dans les mots que nous échangeons ou dans la manière de travailler à l'entraînement. [...] Pour moi, ce sont plus que des coachs, ce sont des mentors. Avec Cécile, on parle de tout, de la vie en général. Elle a toujours été là pour me conseiller, pour changer un pneu ou gérer une rupture amoureuse", confiait d'ailleurs Simone Biles à l'Equipe.

Simone Biles et Laurent Landi lors de l'épreuve des barres asymétriques du concours général par équipes, aux JO de Paris, le 30 juillet 2024, à l'Arena de Bercy. (AYTAC UNAL / AFP)

Les JO de Paris, la fin d'une collaboration

Malgré une période difficile aux JO de Tokyo, la gymnaste américaine semble d'ailleurs plus forte que jamais depuis qu'elle a rejoint les deux Frenchies. Elle a notamment ajouté quatre éléments techniques à son nom, devenant la première gymnaste à réaliser ces figures.

Les JO de Paris devraient, en revanche, marquer la fin d'une collaboration entre les deux Français et l'Américaine. A partir du mois d'août, Cécile Landi va prendre les rênes du programme de gymnastique de l'université de Géorgie, aux côtés de Ryan Roberts. La nouvelle, annoncée en avril, a immédiatement fait réagir Simone Biles. "Bravo Cécile, je ne peux pas imaginer de personne plus méritante. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à l'UGA Gymnastics (université de Géorgie) ! Vous serez entre de FORMIDABLES mains !"

A Paris, où elle est née, Cécile Landi, également entraîneure de la Française Mélanie De Jesus Dos Santos depuis deux ans, referme ainsi un chapitre de sa vie. L'avenir de Laurent, quant à lui, n'est pas encore tranché.