JO 2021 : l'équipe de France de football avec Gignac, Thauvin et Camavinga à Tokyo

Direction Tokyo pour les 18 joueurs appelés par Sylvain Ripoll pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo, dont la liste a été dévoilée vendredi 25 juin.

Après la déroute des Bleuets lors des quarts de finale de l'Euro espoirs, Sylvain Ripoll a encore une chance de faire briller les jeunes Français à Tokyo. Malgré des difficultés assumées à constituer une liste, en raison du refus de certains clubs de libérer leurs joueurs pour les Jeux olympiques, le technicien y est finalement parvenu. Seront du voyage, les deux anciens marseillais partis pour le Mexique, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, accompagnés par le Rennais Eduardo Camavinga, le Lillois Jonathan Ikoné ou le Montpelliérain Teji Savanier.

Les Bleuets entrent en compétition le 22 juillet à 10h (heure française) contre le Mexique. Ils affronteront ensuite l'Afrique du Sud et et Japon pour clore leurs phases de poule.

Les joueurs (et un réserviste) retenus par Sylvain Ripoll pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, qui se tiendront du 21 juillet au 7 août 2021



Sous réserve de la validation de la Commission Consultative de Sélections Olympiques du CNOSF pic.twitter.com/avUnPANUSm — Equipe de France (@equipedefrance) June 25, 2021

Anciens coéquipiers à l'Olympique de Marseille et désormais exportés chez les Tigres (Mexique), André-Pierre Gignac et Florian Thauvin retrouvent le maillot bleu à Tokyo. Finaliste de l'Euro 2016 et auteur un poteau légendaire contre le Portugal en finale, Gignac avait disputé son dernier match avec la sélection française pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018. Son compatriote Florian Thauvin, après avoir été sacré en Russie, retrouve également les Bleus. Blessé pendant six mois à l'entame de la saison 2019/2020, le Marseillais a vécu une saison difficile avec l'OM et n'avait plus été appelé par Didier Deschamps depuis juin 2019. Une occasion, donc pour les deux Marseillais, d'ajouter un titre à leur palmarès.

La liste composée par Sylvain Ripoll a finalement de l'allure, malgré la réticence de plusieurs clubs à libérer leurs joueurs. Maxence Caqueret, après une saison à l'Olympique Lyonnais, Jonathan Ikoné, après avoir été sacré champion de France avec Lille et Benoît Badiashile de l'AS Monaco rejoignent la compétition. Eduardo Camavinga ira aussi à Tokyo, après avoir fait ses premiers pas en équipe A dans le cadre de la Ligue des Nations. Titularisé contre l'Ukraine, le jeune Rennais est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'équipe de France.