JO 2021 : dépassée par le Mexique, l'équipe de France olympique débute par une lourde défaite

De retour aux JO pour la première fois depuis 1996, l'équipe de France olympique s'est inclinée, jeudi 22 juillet, pour son entrée en lice dans la compétition face au Mexique (4-1). Les hommes de Sylvain Ripoll, moins rôdés que leurs adversaires avec seulement un match de préparation dans les jambes (une victoire 2-1 contre la Corée du Sud), ont été submergés par les coéquipiers de l'ancien portier ajaccien Guillermo Ochoa.

Si un penalty transformé par André-Pierre Gignac peu après l'heure de jeu a permis aux Bleus d'y croire un peu en revenant à 2-1, la différence de force collective entre les deux équipes était bien trop forte. Il faudra se ressaisir dès dimanche face à l'Afrique du Sud (dimanche 25 juillet, 10 heures) pour préserver un espoir de qualification pour les quarts de finale.

⚽ André-Pierre Gignac se présente pour tirer le penalty. L'attaquant des Tigres ouvre son pied pour tirer à droite à ras de terre, les Bleus débloquent leur compteur #Tokyo2020

▶️ Suivez le live - https://t.co/9EeHeZGXsL pic.twitter.com/1ee4v1qZ0D — France tv sport (@francetvsport) July 22, 2021

Des Bleus encore loin du compte

Censée lancer les hostilités pour la délégation tricolore, l'équipe de France olympique de football est passée à côté ce jeudi. Tous les regards étaient pourtant tournés vers cette sélection au gros goût d'improvisé après les nombreux refus des clubs de libérer des joueurs appelés par le sélectionneur Sylvain Ripoll. Les présences d'André-Pierre Gignac, Florian Thauvin ou Teiji Savanier ont eu le mérite d'attiser la curiosité avant le début de la compétition. Mais à la lumière de cette première prestation face au Mexique, autant dire que les Bleus sont loin du compte.

Pendant 45 minutes, Paul Bernardoni et sa défense ont tenu bon, tant bien que mal, face aux offensives adverses. Peu de choses à se mettre sous la dent en revanche du côté de l'équipe de France, qui évoluait en blanc en cette fin d'après-midi tokyoïte. Tout juste quelques rares mouvements orchestrés par Savanier, dont un ballon en profondeur vers Gignac (28e), et une frappe d'Arnaud Nordin (29e) ont mis à contribution Memo Ochoa. Pas grand-chose en comparaison de la force technique et tactique dégagée par "El Tri", qui s'exprimera bien davantage dans le second acte.

À peine sortis des vestiaires, les Bleus se font cueillir par Diego Lainez. L'ailier du Betis fait vivre un calvaire à Anthony Caci sur le couloir gauche avant de déposer un centre du droit parfait sur la tête de Vega, qui trompe Bernardoni pour la première fois (1-0, 47e). Le début de 45 minutes en enfer ou presque pour la France.

Gignac fait renaître la flamme, mais la défense tricolore l'a vite éteinte

Sept minutes après l'ouverture du score, c'est Cordova qui double la mise pour le Mexique (2-0, 55e). Sur un magnifique ballon lobé de Rodriguez, il part dans le dos de Kalulu, bien trop loin de son marquage, pour ajuster le portier français du pied gauche. Les Bleus sont douchés et aucune réaction ne semble venir, hormis une frappe enveloppée de Thauvin du gauche qui fuit le cadre (60e). Mais c'était sans compter la 66e minute de jeu et le penalty provoqué par Kolo Muani. Lancé parfaitement dans la profondeur par Le Fée, l'attaquant nantais file au but et se fait faucher par Montes dans la surface. En capitaine, Gignac prend ses responsabilités et transforme avec un peu de chance (2-1, 66e). Mais le sursaut d'espoir ne durera pas longtemps.