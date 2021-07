Euro 2021 : les Italiens imposent leur liesse

Les Italiens ont vécu une douce nuit d’ivresse grâce à leur victoire à l’Euro 2021. Concert de klaxons jusqu’à 4 heures du matin et, lundi 12 juillet, les Italiens ont du mal à se réveiller. On croit que ce 12 juillet est une journée de fête nationale. La Gazetta dello Sport a titré tout en sobriété "Troppo bello", "Ils sont trop beaux". "E nostra !", est à la Une du Corriere dello Sport, "C’est la nôtre !". Et le grand journal de Rome, Il Messagerro, s’exclame : "L’Europe, c’est nous".

Triomphe

Les Italiens sont très fiers. Les joueurs sont arrivés en provenance du Royaume-Uni ce matin dans un aéroport romain. Ils sont actuellement à l’hôtel où ils tentent de dormir un peu avant de voir le président de la République puis le président du Conseil. Les autorités essayent d’organiser quelque chose, une sorte de triomphe à la Romaine, indique Alban Mikoczy, journaliste de France Télévisions à Rome.