Euro 2021 : Bixente Lizarazu "ravi" que l’Italie gagne et "très déçu" par l’Angleterre qui "va devoir changer de sélectionneur"

L’Italie a remporté l’Euro de football dimanche 11 juillet à Wembley dans la banlieue de Londres, une première depuis 53 ans. Elle a battu l’Angleterre (1-1, 3-2 t.a.b.) aux tirs au but après avoir fait match nul. Une victoire méritée selon Bixente Lizarazu, consultant football pour franceinfo, qui estime que "c’est l’équipe la plus joueuse et la plus offensive qui a gagné". Il se dit néanmoins "très déçu" par l’équipe anglaise et considère qu’elle va devoir "changer de sélectionneur".

franceinfo : Cette victoire de l’Italie est-elle méritée ?

Bixente Lizarazu : Ça a été serré mais à la fin, c’est l’équipe la plus joueuse et la plus offensive qui a gagné. Moi, cette équipe d’Italie, elle m’a régalé tout au long de ce tournoi, donc je suis content. Je suis ravi parce que l’Italie a joué. Une Italie qui, techniquement, était bonne, qui a attaqué, qui a tout tenté jusqu’à la fin. Et je suis très déçu par cette équipe d’Angleterre qui s’est entêtée dans un système ultra défensif alors qu’elle avait démarré le match de façon exceptionnelle avec ce but à la deuxième minute. Mais c’est aussi un peu la faute de l’entraîneur anglais Gareth Southgate, qui s’est entêté dans ce football très minimaliste. Et ils l’ont payé très cher. Et ils l’ont payé encore plus cher sur la série de tirs au but parce que Marcus Rashford et Jadon Sancho, ce sont deux frustrés de l’équipe d’Angleterre, qui ont très peu joué pendant ce tournoi. Et puis le dernier tireur, c’est un tout jeune, et c’est très étrange ce que l'entraîneur a fait. Très étrange aussi de faire rentrer Anderson pour le faire sortir après, ça veut dire qu’il s’est déjugé dans ses choix.

55 ans sans titre, c'est terrible pour l'Angleterre, ce pays qui a inventé le football ?

Oui, c’est terrible. Mais quand on voit comment ils ont abordé cette finale ! Ils ont la chance d’ouvrir le score au bout de deux minutes de jeu, de mettre le stade en fusion, et derrière, ils ne jouent plus ! Donc tant pis pour eux ! Ils avaient tout pour réussir : le fait d’avoir joué quasiment tous leurs matchs chez eux, la température était idéale en Angleterre ce qui veut dire aussi une récupération idéale. Moi je trouve que Gareth Southgate a été beaucoup trop défensif. Il n’a absolument pas utilisé toutes ses armes offensives. Et le potentiel offensif, il était énorme. Donc ils ne peuvent s’en vouloir qu’à eux-mêmes. Et à la fin, les Italiens sont récompensés.

Comment fait-on, en tant que joueur anglais, pour se remettre d’une finale perdue dans ces conditions ?

Je pense que là, ils vont devoir changer de sélectionneur. Cette gestion de la finale n’a pas été bonne. Et par rapport à ce qu’il avait à disposition, je trouve qu’il ne l’a pas exploité comme il fallait. Il faut que l’Angleterre puisse mieux exploiter la qualité de joueurs qu’elle a, parce qu’elle a une super génération, de supers jeunes. Je pense qu’ils peuvent faire encore mieux que ça. Donc pour moi, là, c’est quand même un échec du sélectionneur.