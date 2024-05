Paris 2024 : la flamme olympique montera les marches du Festival de Cannes le 21 mai grâce à l'athlète paralympique Arnaud Assoumani

Une invitée de marque. La flamme olympique montera les marches du Festival de Cannes le 21 mai, portée par l'athlète paralympique français Arnaud Assoumani, ont annoncé les organisateurs lundi 13 mai. "Paris 2024, en accord avec la mairie de Cannes, offre la flamme au festival sur son tapis rouge", ont informé dans un communiqué les organisateurs du festival, qui ouvre mardi et se terminera le 25 mai. La flamme olympique reviendra ensuite à Cannes le 18 juin, dans le cadre de son tour de France organisé avant la tenue de la compétition à Paris.

Le 21 mai sera également projeté en soirée le film Olympiques ! La France des Jeux, un documentaire de Mickaël Gamrasni. D'après la présidente du festival et son délégué général, Iris Knobloch et Thierry Frémaux, il doit retracer "un siècle de participations aux JO, qui ont marqué à jamais notre mémoire collective". Des champions olympiques et paralympiques comme David Douillet, Guy Drut, Jean Galfione, Céline Gerny, Laura Flessel, Laure Manaudou et Cédric Nankin y témoignent et seront présents sur la Croisette.