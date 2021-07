Face à l'armada russe, avec la toute récente championne olympique Sofya Pozdniakova à sa tête, l'équipe de France féminine de sabre a tout tenté, mais n'a pas pu créer la surprise. Bien parties après quatre relais, les Bleues se sont finalement inclinées 45 à 41, après avoir été menées de sept touches au maximum.

Après le bronze en individuel, l'argent pour Marion Brunet

"On est déçues c'est sûr, on était venues pour l'or mais on va savourer. Il y a cinq ans on a fait des matches de classement. On a montré une équipe solide, animée, courageuse. On fait tous les scénarios possibles entre la demie et la finale", ont relativisé les Françaises, dont Marion Brunet, déjà médaillée de bronze en individuel : "Je suis fière de repartir avec cette médaille-là. On est tristes parce qu'on vient de perdre, mais on a fait une escrime qui était belle aujourd'hui. Dans trois ans (à Paris 2024) on fera des choses encore plus belles".