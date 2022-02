DIRECT. JO 2022 : la biathlète française Justine Braisaz-Bouchet en route vers l'or en mass start

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #JO2022

: Ah Justine, la spécialiste des montagnes russes, c'était le bon moment pour arriver au sommet! !

: Les musiciens chinois peuvent répéter La Marseillaise. Justine Braisaz-Bouchet réussit un autre gros coup au dernier tir, avec un 4/5, et s'envole un peu plus en tête de la course. L'or lui tend désormais les bras.









: Allez, Just'ine médaille d'or s'vous plaît !!!

: On ne va pas s’emballer trop vite ! Mais Braizaz Bouchet semble solide aujourd’hui 😀Allez !!!!

: Après l'étape du tir debout, le classement de la course est chamboulé. A cause de trois ratés sur cinq, Julia Simon plonge à la septième place. Et voilà que Justine Braisaz-Bouchet surgit de nulle part avec un cinq sur cinq et prend la tête de la course ! On en est à un peu plus de la moitié du parcours.





: Goooo les BLEUES GOOOOO

: @Caro : En effet, tous ont trébuché avant la dernière course. L'un des favoris, Bastien Midol, a été éliminé en quarts de finale. François Place, lui, a quitté la compétition à l'issue des demi-finales. La France reste 10e au tableau des médailles.





: Aucun Français en finale du skicross

: Les Françaises espèrent améliorer leur bilan sur cette course, elles qui n'ont jusqu'ici remporté qu'un seul podium individuel en Chine, avec l'argent d'Anaïs Chevalier-Bouchet sur l'épreuve d'individuel. A ce stade de la course, Julia Simon a un pied virtuel sur le podium : elle pointe en troisième position après 6,5 km.

: La mass start, kézako ? Dans cette épreuve, les 30 partantes s'élancent toutes en même temps, en masse, pour 15 km de ski, ponctués par quatre arrêts sur le pas de tirs (deux couchés et deux debout).

: Petit point météo : sous un beau soleil, les participantes de la mass start doivent composer avec un vent de 19 km/h et une température de -14 °C, selon le site spécialisé Biathlonresults.

: Vous avez vos billets ? On décolle pour la Chine et la piste de biathlon de Zhangjiakou, où la mass start féminine a débuté. Vous pouvez regarder la course en direct sur France 3 et france.tv.





: On garde également un œil sur le ski acrobatique. Bastien Midol et François Place viennent de décrocher leur ticket pour les quarts de finale de skicross. Le champion olympique en 2014, Jean-Frédéric Chapuis, et Terence Tchiknavorian ont quant à eu échoué lors des huitièmes. Suivez notre direct.







: Côté français, on peut espérer de nouvelles médailles aujourd'hui, notamment du côté du biathlon. A partir de 8 heures, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond et Julia Simon vont s'élancer pour la mass start féminine. A 10 heures, elles seront suivies par Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude pour l'épreuve masculine.

: Des nouvelles de Zhangjiakou, où la Chinoise Eileen Gu a été sacrée championne olympique de halfpipe. A 18 ans, elle devient la première athlète à décrocher trois médailles olympiques dans trois disciplines différentes en ski acrobatique, après l'or en big air et l'argent en slopestyle. (Si vous ne comprenez rien à tous ces termes anglais, le site Olympics vous explique tout.)

• Le Grand Chelem pour Quentin Fillon Maillet ? S'il termine sur le podium de l'épreuve de mass-start, prévue à 10 heures, le biathlète français signera un exploit inédit dans l'histoire des Jeux d'hiver, tous sports confondus, en remportant six médailles en six courses. Suivez notre direct.