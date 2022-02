DIRECT. JO 2022 : deuxième manche pour les Bleues en bob à deux, duel entre Russes et Suèdois pour une place en finale du hockey sur glace, les demi-finales du curling femmes... Suivez la 14e journée des Jeux

Elles font partie des pionnières. Margot Boch et Carla Sénéchal sont les premières représentantes françaises à prendre part aux manches du bob à deux (à 13 heures et 14h30), vendredi 18 février. Si elles ne font pas partie des favorites, elles entendent bien faire bonne figure. Suivez notre direct.

• Patinage artistique : les couples pour conclure. Ils sont les derniers à entrer en lice. Dix-neuf couples participent au programme court, alors que 16 seront qualifiés pour le libre. La France n'a aucun représentant. Parmi les favoris figurent les Chinois Wenjing/Cong, ainsi que les Russes Mishina/Galliamov et Tarasova/Morozov.

• Braisaz-Bouchet en or sur la mass start, Fillon Maillet au pied du podium. Le jour de gloire est arrivé pour Justine Braisaz-Bouchet ! La biathlète française a décroché la médaille d'or lors de l'épreuve de mass start. Plus solide au tir que ses concurrentes et très rapide sur les skis, elle devance les Norvégiennes Tiril Eckhoff et Marte Olsbu Roiseland. Sur l'épreuve masculine, Quentin Fillon Maillet termine au pied du podium, à la quatrième place, et manque de peu sa sixème médaille (en autant de courses) sur ces Jeux.

• Le patineur Thomas Krol sacré sur 1 000 mètres. Les Pays-Bas triomphent encore en patinage de vitesse avec un cinquième titre olympique. Déjà champion du monde sur cette distance, Thomas Krol a remporté le 1 000 mètres face au Canadien Laurent Dubreuil et le Norvegien Havard Holmefjord Lorentzen. C'est la seconde médaille de Krol à Pékin (après l'argent sur 1 500 mètres).

• Zéro pointé pour les Bleus en skicross. Une vraie désillusion : François Place, dernier espoir des Bleus, a été éliminé en demi-finales du skicross. Il finit huitième après avoir terminé dernier de la petite finale. Bastien Midol (battu en quarts), Jean-Frédéric Chapuis et Terence Tchiknavorian (sortis en huitièmes) ont également déçu. La victoire revient au Suisse Ryan Regez.