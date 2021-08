DIRECT. JO 2021 : Yohann Diniz s'élance pour le 50 km marche, le canoë français attend toujours une médaille... Suivez les premières épreuves de vendredi à Tokyo

La nuit de jeudi à vendredi va commencer avec le départ très matinal du 50 km marche. Le champion du monde 2017 et triple champion d'Europe, Yohann Diniz, s'élancera à 22h30 heure française (5h30 au Japon) avec ses adversaires pour la dernière apparition de sa discipline aux Jeux olympiques.

Du canoë est également au programme, avec des Français qui courent toujours après une première médaille dans la capitale nippone. En canoë monoplace 1 000 m, Adrien Bart participe à ses deuxièmes JO et disputera la quatrième série, à 3h08. Quelques minutes plus tard, à 3h30, les Françaises Sarah Guyot, Manon Hostens, Léa Jamelot et Vanina Paoletti prendront le départ de la première série du kayak à 4 (500 m).

À partir de 5h08, la Française Leïla Heurtault, championne du monde par équipes en 2016 et 2018, tentera de ramener au karaté tricolore une deuxième médaille. Suivez en direct les épreuves de la matinée à Tokyo.