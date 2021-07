DIRECT. JO 2021 : Humbert rencontre Tsitsipas, Boucheron et Androdias pour l'or en aviron, Clerget sur les tatamis... Suivez la cinquième journée d'épreuves à Tokyo

Après une belle journée à Tokyo, marquée par le succès de Clarisse Agbégnénou en judo et d'Althéa Laurin en taekwondo, d'autres Français visent les podiums de Tokyo. A commencer par les deux rameurs Hugo Boucheron et Matthieu Androdias, qualifiés pour la finale en aviron, et déterminés à se parer d'or, mercredi 28 juillet. En natation, c'est Maxime Grousset qui va tenter de se qualifier pour la finale du 100m nage libre.

Un choc sur les courts de tennis : Ugo Humbert rencontre le Grec Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale du tournoi olympique. Et sur les tatamis, Margaux Pinot (-70kg), et Axel Clerget (-90kg) tenteront de poursuivre la belle lancée du judo tricolore lors de ces Jeux olympiques. Retrouvez les rendez-vous de la nuit à ne pas manquer.

>> Les rencontres de la nuit sont à suivre en direct sur france.tv <<