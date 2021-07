JO 2021 : Androdias et Boucheron visent l'or en aviron, le judo veut poursuivre sa moisson... Ce qu'il ne faut pas rater dans la nuit de mardi à mercredi

L'équipe de France a de jolis coups à jouer cette nuit, à commencer par la finale de Matthieu Androdias et Hugo Boucheron en aviron.

Nouvelle journée olympique sur l'archipel nippon, mercredi 28 juillet. Alors que la France sera profondément endormie, quelques Français tenteront de briller aux Jeux de Tokyo et de glaner de nouvelles médailles.

>> JO de Tokyo : retrouvez le programme complet des épreuves

Boucheron et Androdias en lice pour l'or en aviron

Larges vainqueurs de leur demi-finale, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ne visent rien d'autre que la médaille d'or en finale du deux de couple (2000 m). Les champions du monde 2018 devront se méfier des Néerlandais Melvin Twellaar et Stef Broenink, victorieux dans l'autre demi-finale. Sixième à Rio en 2016, le duo pourrait bien offrir une première médaille dans ces JO à l'aviron français, et succéder au duo Sébastien Vieilledent-Adrien Hardy, titré à Athènes en 2004 dans la même épreuve.

⇒ Suivez la finale du deux de couple à partir de 2h30 sur france.tv

Deux Français dans les bassins

Ils ouvriront peut-être le compteur de médailles tricolores en natation. Maxime Grousset, qualifié pour la demi-finale du 100 m nage libre, a réalisé le 12e temps des séries mardi 27 juillet avec un chrono de 48''25. Il tentera de se hisser en finale mercredi et pourquoi pas de créer la surprise face aux colosses comme l'Australien Kyle Chalmers, le champion olympique en titre et grand favori, l'Américain Caeleb Dressel. Autre Français en lice mercredi, Antoine Viquerat qui s'est qualifié pour les demi-finales du 200 m brasse. Le Toulousain a fini troisième de sa série, de bon augure pour le prochain rendez-vous.

⇒ Suivez Maxime Grousset dès 3h30 et Antoine Viquerat dès 4h21 sur france.tv

Deuxième chance pour Juliette Labous

Seule Française sélectionnée pour les deux épreuves de cyclisme sur route féminin, Juliette Labous participe à ses premiers JO. Après avoir terminé 30e de l'épreuve en ligne, la Française aura une nouvelle chance de remporter une médaille, mercredi 28 juillet, celle du contre-la-montre. L'épreuve se déroulera sur un circuit de 22,1 kilomètres avec 423 mètres de dénivelé.

⇒ Suivez Juliette Labous lors du contre-la-montre à partir de 4h30 sur france.tv

Des Français sur les courts de tennis

Deux Français ont bien négocié leur début de tournoi à Tokyo. Ugo Humbert et Jérémy Chardy se sont tous les deux qualifiés, mardi 27 juillet, pour les huitièmes de finale des Jeux olympiques. Si Chardy sera en position de force face à son adversaire, le Britannique, 143e mondial, Liam Broady, Ugo Humbert devra réaliser des miracles pour se qualifier en quarts de finale : il croise sur sa route le Grec et numéro 4 mondial Stefanos Tsitsipas.

⇒ Suivez les deux Français à partir de 4h sur france.tv

Nouvelles médailles en vue pour les judokas ?

Depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo, le judo est la discipline qui rapporte le plus de médailles à la France. Mercredi 28 juillet, Axel Clerget va tenter de poursuivre la belle moisson des judokas français pour monter lui aussi sur le podium olympique de sa catégorie (les moins de 90 kg).

Le Français débutera face au Tadjik Komronshokh Ustopiriyon en 16es de finale. Une autre Tricolore fera elle aussi son entrée sur les tatamis mercredi. Margaux Pinot débutera sa journée par les huitièmes de finale dans sa catégorie des moins de 70 kg.

⇒ Suivez le judoka Axel Clerget à partir de 5h05 et la judokate Margaux Pinot à partir de 5h44 sur france.tv

Charline Picon pour creuser l'écart

Charline Picon continue son joli parcours à Tokyo. Après six courses, la Française, championne olympique en titre, conserve pour le moment la première place du classement général, qu'elle partage avec la Britannique Emma Wilson, avec 14 points. Mercredi, Charline Picon tentera de bien figurer sur les 7e et 8e courses de voile RS:X pour prendre de prendre de l'avance sur sa rivale.

⇒ Suivez la 7e course de Charline Picon à partir de 5h15, et la 8e dès 6 heures sur france.tv