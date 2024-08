Cyclisme sur piste aux JO de Paris 2024 : Benjamin Thomas sacré champion olympique de l'omnium, 14e médaille d'or pour la France

La délégation française tient sa 14e médaille d'or des Jeux olympiques de Paris 2024 et n'est plus qu'à une longueur du record d'Altanta 1996. Benjamin Thomas est devenu champion olympique de l'omnium, jeudi 8 août. Trois ans après la médaille de bronze dans la course à l'Américaine à Tokyo, le natif de Lavaur s'offre un deuxième podium aux JO, dans une épreuve où il restait sur une quatrième place frustrante. Il devient par la même occasion le premier médaillé d'or français en cyclisme sur piste depuis Florian Rousseau et Félicia Ballanger, tous les deux champions olympiques à Sydney en 2000.

Paris 2024 - Cyclisme sur piste : Benjamin Thomas devient champion olympique

Bluffant de sang-froid

Après un départ parfait, première place sur le scratch, Benjamin Thomas a glissé à la quatrième place après la tempo race (11e de cette épreuve). Parfait pendant presque toute la course à l'élimination, il s'est fait une grosse frayeur en passant proche de la sortie en tant que huitième. Il a même été indiqué éliminé pendant quelques instants, mais la course était neutralisée à cet instant après la décision des juges d'exclure Fernando Gaviria pour avoir roulé sur la partie bleue de la piste.

Benjamin Thomas a finalement bouclé cette épreuve en troisième position. De quoi aborder la dernière épreuve en tant que deuxième du classement général, huit points derrière le Belge Fabio van den Bossche. Sur les 100 tours à parcourir, le Français a pris cinq points d'entrée de jeu, puis a pris un tour d'avance en même temps que son rival pour la première place. Il a fallu attendre que la course soit à 40 tours de l'arrivée pour prendre la tête du général.

Paris 2024 - Cyclisme sur piste : Benjamin Thomas chute à 24 tours de l'arrivée

Le Tricolore a malgré tout failli tout perdre à 20 tours de l'arrivée à cause d'une chute brutale, mais il a repris la course comme si de rien n'était. "J'ai vu que je ne m'étais rien cassé. J'avais mal partout, mais ce n'est pas grave, a retracé le Tricolore au micro de France Télévisions. A la fin, le public m'a poussé."

Insubmersible, il s'est même permis d'enfoncer le clou à 10 tours du terme en marquant cinq points de plus. Réalisant qu'il était assuré d'être champion olympique, il a relâché son effort dans l'ultime tour et levé le poing, avant d'exulter avec ses proches. Déjà quintuple champion du monde dans les diverses épreuves de la piste, il est désormais champion olympique, trois mois après avoir gagné sa première étape sur un Grand Tour, en Italie.