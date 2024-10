Budget 2025 : le CNOSF interpelle le gouvernement sur la place du sport dans le projet de loi de finance

Le succès des Jeux de Paris 2024 n’aura pas suffi à installer le sport durablement dans la société française. Plus d'un mois après la fin des Jeux paralympiques, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a interpellé dans un communiqué publié à la suite d'une réunion de son bureau exécutif mardi 15 octobre, le gouvernement et les parlementaires sur "la présentation du projet de loi de finances pour 2025 et particulièrement des crédits sport".

Si le "mouvement sportif a pleinement conscience des enjeux et des efforts nécessaires au redressement des finances publiques dans un contexte budgétaire complexe", l'instance veut alerter "sur la réduction particulièrement importante des crédits du programme 219 Sport : - 10,38 % en autorisation d’engagement et - 23,47 % en crédits de paiement" ainsi que sur "l’effort d’économie de 5 milliards d’euros demandés aux plus importantes collectivités territoriales qui sont des financeurs majeurs du sport".

Une "menace" pour la pratique du sport en France

Selon le CNOSF, "la conjonction de ces deux éléments fait peser une menace particulièrement forte sur la capacité d’accueillir durablement les millions de Français qui, dans le sillage des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ont poussé la porte de nos clubs associatifs fédérés". "Elle fait également craindre des effets importants sur l’emploi au sein des clubs ainsi que sur le financement des équipements sportifs, garants de l’accès du sport pour toutes et tous", poursuit le communiqué, qui s'appuie sur la "réussite des Jeux" qui a "démontré l'importance du sport pour la nation".

Le mouvement sportif appelle donc le gouvernement et les parlementaires à "ajuster" les futures mesures d'un budget qui représente "moins de 0,2 % du budget de notre pays".