La Marseillaise depuis le toit du Grand Palais. La mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel a chanté l'hymne français lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris vendredi 26 juillet. Drapée dans une robe aux couleurs du drapeau tricolore, confectionnée dans les ateliers Dior, la chanteuse lyrique a interprété une version revisitée, signée par le compositeur et directeur général de la musique de cette cérémonie, Victor le Masne. Elle était accompagnée par le chœur et la maîtrise de Radio France lors de la deuxième partie de la chanson.

Paris 2024 : Axelle Saint-Cirel interprète "La Marseillaise"

Aujourd'hui diplômée du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), qu'elle a intégré en 2019, Axelle Saint-Cirel, qui est née en région parisienne, est venue à la musique grâce à une grande-tante et ses parents, fans de musique classique et de jazz, raconte-t-elle à Radio France. Après une partie de son enfance passée en Malaisie, elle est revenue en France et a entamé sa formation au conservatoire de Montbéliard (Doubs). Elle a poursuivi sa formation en région parisienne et a remporté le Grand Prix lors de la cinquième édition des Voix des outre-mer en 2023.

Elle a depuis interprété la Carmen de Georges Bizet, Nicklausse dans Les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach ou encore divers rôles dans L'Enfant et les sortilèges de Maurice Ravel ou à l’Académie lyrique de l’opéra de Monte-Carlo. Elle a également été Dinah, Anita ou Ruth dans Trouble in Tahiti, West Side Story et Wonderful Town de Leonard Bernstein.