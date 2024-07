Bastille, République ou Longchamp : le défilé du 14-Juillet n'a pas toujours eu lieu sur les Champs-Elysées

Le défilé du 14 juillet 2024 aura lieu sur l'avenue Foch et pas sur "la plus belle avenue du monde". Un événement, avec sa parade militaire impressionnante, qui se déroule habituellement sur les Champs-Elysées. Mais cette année, il est relocalisé avenue Foch en raison des aménagements et des dispositifs de sécurité mis en place pour les Jeux olympiques, qui s'ouvrent une dizaine de jours plus tard, a annoncé la préfecture de police de Paris. Mais le défilé n'a pas toujours suivi ce tracé.

Lorsque la date du 14 juillet est adoptée comme la fête nationale en France, l'objectif est de créer un évènement festif citoyen pour célébrer la prise de la Bastille, ainsi que la première Fête de la Fédération de 1790. Le 14 juillet 1789, une foule de parisiens se dirigent aux Invalides, où étaient à l'époque stockées de nombreuses armes. Ils prennent ensuite d'assaut la prison de la Bastille pour récupérer de la poudre. Une journée de fusillade s'ensuit : c'est l'une des premières manifestations de la Révolution française. Un an après, le 14 juillet 1790, la prise de la Bastille est célébrée lors d'une Fête de la Fédération. Les fédérations des gardes nationaux des provinces défilent au Champ-de-Mars, à Paris, pour célébrer l'union de la Nation.

C'est une loi du 6 juillet 1880 qui consacre le 14 juillet comme jour de fête nationale. Elle est célébrée annuellement depuis, avec un défilé militaire, mais pas toujours sur les Champs-Elysées.

Des débuts sur l’hippodrome de Longchamp

Le 14-Juillet est devenu jour de Fête nationale par une loi promulguée en 1880. Le tout premier défilé militaire pour la fête nationale s’est donc tenu cette année-là, sur l’hippodrome de Longchamp. L’événement, qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de spectateurs et s'est déroulé en présence du président de la République Jules Grévy, a été appelé la "revue de Longchamp". Jusqu’en 1914, la Fête nationale reste à Longchamp.

Remise de médaille lors de la revue militaire de la Fête nationale sur l'hippodrome de Longchamp, le 14 juillet 1914. (GALLICA.BNF.FR / BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE)

Pendant la Première Guerre mondiale, des cérémonies sont organisées le jour de la Fête nationale mais elles s’inscrivent plus dans le contexte de la guerre que de célébration. En 1915, à l'Arc de Triomphe, La Marseillaise est jouée avant qu'un cortège ne porte les cendres de l'auteur de l'hymne national, Rouget de Lisle, jusqu'aux Invalides, où elles sont transférées. Les troupes de la garnison de Paris descendent les Champs. "Le 14 juillet sur les Champs-Elysées vient de naître", résume Claude Quétel dans Le Mythe du 14 juillet (éditions JC Lattès).

L'année suivante, un défilé est dédié au souvenir des soldats tombés au combat et aux Alliés. Les troupes qui y participent – britanniques, russes, belges, hindoues, troupes coloniales – convergent depuis les gares parisiennes vers les grands boulevards, l'avenue de l'Opéra, la Concorde et les Champs-Elysées. En 1917, la prise d'armes se tient cours de Vincennes, suivie d'un défilé jusqu'à Denfert-Rochereau. En 1918, il se tient porte Dauphine.

En 1919, les Champs-Elysées pour célébrer les morts et la victoire

Le 14 juillet 1919, le défilé militaire est celui de la victoire de la Première Guerre mondiale. Il retrouve les Champs-Elysées, mis en scène en voie triomphale. "Une immense fête à la fois de fierté nationale et de deuil, écrit Claude Quétel. Le grand défilé de la victoire ne pouvait pas avoir lieu un autre jour. (...) C'est à cette grande occasion que l'avenue des Champs-Elysées reçoit sa grande consécration". Les maréchaux Foch, Joffre et Pétain ouvrent le cortège, précédant une délégation de 1 000 soldats mutilés, les "gueules cassées".

Les troupes ne se contentent pas des Champs et parcourent Paris d'ouest en est, de la porte Maillot en passant par l'avenue de la Grande-Armée, l'Arc de Triomphe, les Champs-Elysées, la place de la Concorde, la rue Royale, les Grands Boulevards puis la place de la République. Les contingents des Alliés se suivent, dans l'ordre alphabétique des pays. L'armée française et ses poilus ferment la marche.

La place de la Concorde à Paris, noire de monde à l'occasion des festivités du 14 juillet 1919, célébrant la Victoire et la fin de la Première guerre mondiale. (GALLICA.BNF.FR / BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE)

"Qui a vu ce jour a vécu", dira Georges Clemenceau, alors président du Conseil, au soir du défilé. Sept kilomètres, trois heures, deux millions de spectateurs dans les rues de Paris... Pour l'historien Rémi Dalisson, ce 14-Juillet marque "le triomphe définitif du 14 juillet, fête largement militarisée incarnant la Nation qui ne fut plus guère contestée dans cette fonction".

Entre les deux guerres, le défilé se cherche

Pourtant, dès 1920, le défilé du 14-Juillet redevient une "revue" et se déroule à l’hippodrome de Vincennes. Il n’y en a pas en 1921, en raison de fortes chaleurs. Une simple cérémonie est organisée place de l’Etoile de 1925 à 1928, et la revue disparaît même en 1929. Elle est de retour de 1930 à 1936, cette fois entre l’esplanade des Invalides, le pont Alexandre-III, les Champs-Élysées jusqu’à la Concorde, avec une parenthèse en 1935, où les troupes défilent sur les Champs-Elysées uniquement, comme de 1937 à 1939. Il n’y a ensuite aucune célébration du 14 juillet en France sous l’occupation allemande.

Retour sur les Champs de 1946 à 1973, avant de nouveaux changements de parcours

En 1945, la Fête nationale, sa revue et son défilé, se déroulent sur le cours de Vincennes et place de la Bastille. Puis, de 1946 à 1973, les troupes retrouvent les Champs-Elysées. Pour le premier défilé de son septennat, en 1974, Valérie Giscard d'Estaing avait demandé qu'il se déroule entre la Bastille et la République. L'année suivante, le président de la République avait imposé le cours de Vincennes et, en 1977, les troupes militaires ont marché devant l'École militaire de Paris. En 1979, les troupes marchent entre la République et la Bastille. Ce n'est qu'en 1980 que les Champs-Elysées redeviennent le cadre officiel du défilé.

Les Champs-Elysées, une tradition depuis 1980

De 1980 à 2023, tous les présidents de la République maintiennent le défilé sur les Champs. L’année 2020 fait exception : à cause de la pandémie de Covid-19, le défilé est annulé et remplacé par une cérémonie place de la Concorde. En 2024, le 14-Juillet ne sera donc pas célébré sur la "plus belle avenue du monde" mais sur l'avenue Foch, à Paris, en raison des aménagements réalisés pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, et des dispositifs de sécurité en vigueur à quelques jours de la cérémonie d'ouverture.