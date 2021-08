JO 2021 - Basket : "On avait encore des comptes à régler", rappelle Endy Miyem après la médaille de bronze des Bleues

Après leur défaite en demi-finale face au Japon, l'équipe de France s'est remobilisée, samedi, pour prendre l'avantage sur les Serbes (91-76) et remporter la médaille de bronze.

Deuxième médaille olympique pour les Bleues du basket féminin. Après l'argent de Londres en 2012, les Tricolores sont remontées sur le podium olympique avec le bronze face aux Serbes (91-76), samedi 7 août, à l'occasion de la petite finale pour la médaille de bronze.

Dans cette rencontre contre une Serbie vainqueure de l'EuroBasket, déjà face aux Françaises six semaines auparavant, les partenaires d'Endy Miyem (16 pts à 6/10 aux tirs) n'ont pas flanché pour prendre l'avantage dès la pause. Un scénario bien ficelé de bout en bout, malgré plusieurs passages à vide à l'approche du money time. "Aujourd'hui on ne voulait vraiment pas perdre, on avait des comptes à régler", a insisté Miyem après le match.

Le bronze pour la revanche de Rio

Une revanche de la petite finale de Rio en 2016, où la France s'était inclinée face à ces mêmes Serbes. Les Bleues en profitent donc pour finir sur une bonne note cette aventure olympique, après un départ à réaction en phase de poules et une qualification pour la phase finale obtenue à l'arrachée.