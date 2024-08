JO de Paris 2024 : "Pour l'instant, la médaille d'or n'est à personne", dit la capitaine de l'équipe de France de basketball Sarah Michel-Boury

"Pour l'instant, la médaille d'or n'est à personne", a dit, dans la soirée du vendredi 9 août au micro de franceinfo, la capitaine de l'équipe de France féminine de basketball, Sarah Michel-Boury, alors que les Bleues vont affronter les Américaines, immense favorite, en finale du tournoi olympique après leur victoire face à la Belgique (81-75).

"Cela va être dur et elles sont favorites", a assuré la capitaine des Bleues, qui est revenue sur la rencontre face à la Belgique. "On a jamais lâché, et c'était au bout du suspens, ça a été intense". "On a cette finale, maintenant on va vouloir aller jusqu'à bout. Tout le monde a fait un match incroyable".