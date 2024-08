Direct France-Belgique : les Bleues souffrent contre les championnes d'Europe... Suivez la demi-finale des JO 2024

Bronzées à Tokyo en 2021, les Bleues du basket veulent faire mieux pour les Jeux à domicile. Pour cela, elles doivent passer le cap des demi-finales contre la Belgique, vendredi 9 août à 21 heures à l'Arena Bercy. Après un match bien maîtrisé contre l'Allemagne, les coéquipières d'Iliana Rupert devront encore élever leur niveau pour se défaire des Belges, championnes d'Europe en titre, qui les ont battues en demi-finale de l'EuroBasket en 2023.





Un collectif français bien huilé. Sous la direction du sélectionneur Jean-Aimé Toupane, pour ses premiers Jeux, les Bleues ont séduit les supporters français. En phase de groupes à Villeneuve-d'Ascq (Nord), puis en quarts de finale contre l'Allemagne à Paris, les Françaises ont montré d'excellentes qualités défensives, tout en conservant leur créativité offensive autour de Marine Johannès, énorme lors du dernier match, et Gaby Williams. En quart de finale contre les Allemandes, l'équipe de France a réalisé une performance de référence. Elle devra s'en inspirer face à un adversaire encore plus fort.

La Belgique, l'équipe en forme. Si la Belgique n'avait jamais été une grande nation de basket féminin, ce n'est plus le cas depuis quelques années. Les Belgian Cats, comme elles sont surnommées, enchaînent les belles performances. En 2021, elles ont disputé leurs premiers JO et ont remporté la médaille de bronze à l'EuroBasket. Avec le Français Rachid Meziane comme entraîneur depuis 2022, les Belges font partie des plus grandes nations mondiales. Il y a un an, elles ont remporté leur premier titre en gagnant le championnat d'Europe, en éliminant les Françaises en demi-finale.

Faire mieux qu'à Tokyo. Eliminées à ce stade de la compétition à Tokyo il y a trois ans, les Bleues cherchent à prendre leur revanche. En 2023, les Françaises affrontaient les Japonaises pour une place en finale. A domicile, les joueuses tricolores ne pourront pas se permettre les mêmes erreurs si elles veulent rallier la finale, dimanche 11 août à 15h30.