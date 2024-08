JO de Paris 2024 : pourquoi les Américains sont irrésistibles en basket 5x5 mais beaucoup moins en 3x3

Voir les Américains s'incliner deux fois de suite au basket 5x5, c'est une performance qui n'arrive quasiment jamais. Au basket 3x3, c'est bien plus fréquent, et c'est ce qui s'est produit dans ces Jeux olympiques, pour les hommes mais aussi pour les femmes. Les deux équipes américaines ont débuté le tournoi par deux défaites, avant de se reprendre en battant chacune... la France, vendredi 2 août.

Bien loin des paillettes des stars NBA de "Team USA", le basket 3x3 américain jouit encore d'un relatif anonymat. Un grand écart qui s'explique logiquement par un écart de développement entre une discipline historique et l'autre qui n'a débuté aux JO qu'en 2021, à Tokyo. "Aux Etats-Unis, le développement du 3x3, ils ne sont pas encore à fond dedans. Les Serbes ont construit une équipe professionnelle depuis des années, les Américains sont encore loin de ça", explique Sandra Dijon, consultante 3x3 pour France Télévisions aux JO.

Une discipline dépréciée et méconnue

Le basket 3x3 y est encore vu de manière brute, comme un ersatz de basketball. "Pour avoir discuté avec des joueuses américaines, elles le considèrent comme du playground, du street basket, un un contre un sans stratégie. Ils ont surtout une méconnaissance du 3x3", poursuit celle qui compte 133 sélections en équipe de France 5x5.

Le basket 5x5 américain, qui compte 25 titres olympiques hommes et femmes confondus, reste le pilier et l'image de marque à maintenir. Le développement du 3x3 viendra, mais pas de raison de se presser. "Ce n'est pas leur priorité, ils préfèrent mettre l'accent sur le 5x5, où c'est vraiment une grosse armada. On est pas encore à cette hauteur-là pour le 3x3", note Sandra Dijon.

LeBron James et ses proches assistent au match de basket 3x3 entre les Etats-Unis et l'Espagne, le 1er août 2024. (DAVID GRAY / AFP)

Résultat : peu de grands noms s'y intéressent encore, laissant la discipline dans l'ombre de sa grande soeur. L'ancien joueur NBA Jimmer Fredette en est la plus grande star, mais pas d'Antoine Dupont à l'horizon pour mettre la lumière sur le petit frère.

Chez les hommes, tous sont trentenaires à Paris 2024, et le 3x3 apparait plus comme un second souffle qu'une vocation. Et une opportunité de vivre les Jeux, alors que la concurrence pour les 12 élus du 5x5 est immense. "J’ai tellement de respect pour les athlètes. Tout le temps qu’ils consacrent à des personnes qui ne les regardent pas afin de leur offrir leurs cinq minutes de gloire… Ca me parle, ça m’a attiré vers ça", expliquait Jimmer Fredette en mars.

"Ce sont des joueurs en fin de carrière, ils ont envie de s'éclater, de performer avec les potes." Sandra Dijon, consultante basket 3x3 France Télévisions à franceinfo: sport

Pourtant, Team USA n'en est pas non plus au point mort : l'équipe masculine, non qualifiée à Tokyo, était en finale de la Coupe du monde 2023. L'équipe féminine, qui vient de battre les Françaises, est championne olympique en titre, notamment car les compétitions féminines "sont plus ouvertes que celles des garçons, comme en 5x5", estime l'ancienne internationale.

Mais cela n'assure aucune stabilité : aucune des quatre championnes olympiques en 2021 n'est présente en 2024. "C'est un renouvellement constant : à Paris, il y a la n°1 draftée en 2022. Au lieu d'envoyer ces jeunes filles directement dans des équipes plus importantes, c'est une façon pour eux de tester les joueuses", analyse notre consultante.

Paris 2024 - Basket-ball 3x3 : revivez la belle bataille des Françaises face aux USA

De quoi viendra le salut pour que le 3x3 tutoie le 5x5 américain en termes de niveau et d'exposition ? "Hier, on a eu la visite de LeBron James, de Kevin Durant. Le jour où il y aura une grosse star NBA qui va arriver sur le 3x3, je pense que ça évoluera différemment", conclut Sandra Dijon.