Direct Judo aux JO de Paris 2024 : Teddy Riner et Romane Dicko qualifiés pour les quarts... Suivez les combats

Teddy Riner en route vers l'histoire ? Le Français attend les Jeux olympiques de Paris depuis des années. Devant son public, il a l'occasion d'inscrire une nouvelle ligne dans son palmarès déjà impressionnant, vendredi 2 août à l'Arena Champs-de-Mars à Paris. À 35 ans, il pourrait disputer ses cinquièmes et derniers Jeux, même s'il n'a pas fait une croix sur les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Un quatrième titre olympique, synonyme de record ?

Teddy Riner parviendra-t-il à devenir le judoka le plus titré des Jeux olympiques ? Avant de fouler le tatami parisien, il est le seul avec le Japonais Tadahiro Nomura à avoir remporté trois médailles d'or (deux en individuel en 2012 et 2016 et une par équipe en 2021) aux JO. En plus de ses sacres, le Parisien a décroché deux médailles de bronze aux Jeux. C'était àPékin en 2008 et à Tokyo en 2021, à chaque fois en individuel.

Une revanche après son échec en 2021

Sa défaite face à Tamerlan Bashaev en quart de finale aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 avait été un véritable coup de tonnerre. Double tenant du titre dans la catégorie des +100 kg, le Français avait été surpris par le Russe contre toute attente. Un peu sonné, Teddy Riner avait tout de même décroché la médaille de bronze après sa victoire contre le Japonais Hisayoshi Harasawa. Cette année, c'est un autre métal qu'il ira chercher.

Toujours invaincu en 2024

Le triple champion olympique arrive à Paris avec le plein de confiance. Le Tricolore a participé à cinq compétitions en 2024 et les a toutes gagnées. La dernière en date, l'Open européen de Madrid en juin dernier. S'il ne faisait pas partie des événements de premières catégories au niveau international, ce tournoi a permis à Teddy Riner de se rassurer et de peaufiner sa préparation olympique.