Dans le contexte particulier de la guerre dans leur pays, les Ukrainiens ont décidé de maintenir leur participation aux Jeux paralympiques de Pékin 2022, un moyen d'utiliser le sport comme vecteur de paix. Arrivés deux jours avant la cérémonie, la délégation ukrainienne a été, vendredi 4 mars, chaleureusement applaudie par les spectateurs présents dans le "Nid d'oiseau" de Pékin lors du défilé.

Une cérémonie d’ouverture historique

Alors que le Comité international paralympique (CIP) avait autorisé mardi la présence des athlètes russes et biélorusses, le Comité a fait machine arrière en raison de la situation en Europe et de plusieurs menaces de boycott. Il y a tout juste un mois, lors de la cérémonie des Jeux olympiques d’hiver de Pékin, les athlètes russes avaient défilé sous les yeux et les applaudissements de Vladimir Poutine.