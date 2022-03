Paralympiques 2022 : la course en or d'Arthur Bauchet, sacré champion paralympique de la descente

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir la première médaille d'or arriver dans le camp français. Quelques minutes après la déception de Marie Bochet, sortie après seulement quelques secondes, Arthur Bauchet est venu redonner le sourire à la délégation tricolore, samedi 5 mars. Favori de la descente, le skieur de 21 ans a répondu présent en surclassant la concurrence pour s'offrir son premier sacre olympique en carrière.

Le podium de 2018 dans le désordre

Et pourtant le Français s'est fait une frayeur, au moment du passage de Jingyi Liang. Longtemps au coude à coude pour l'or paralympique, le Chinois a allumé finalement du rouge au moment de franchir la ligne et échouer hors du podium. Comme un symbole le jeune champion a devancé les deux hommes qui étaient déjà présents sur ce podium il y a quatre ans, Markus Salcher (deuxième à +0.33) et Théo Gmuer (+1.25).