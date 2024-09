Déjà médaillé à Tokyo, le porte-drapeau français a conservé son titre, lundi à domicile, devant des supporters venus en grand nombre le long de la Seine.

Une course dominée du début à la fin. Grand favori du triathlon dans la catégorie PTS4, Alexis Hanquinquant a parfaitement assumé son statut en remportant la médaille d'or dans les rues parisiennes, lors des Jeux paralympiques de Paris, lundi 2 septembre. Dès le départ en natation, le Français de 38 ans a pris les devants et est ressorti en tête avant de poursuivre en cyclisme, où il a creusé son écart.

Sur la course à pied, le triathlète a conservé son avance, lui permettant de décrocher cette nouvelle médaille d’or. Avec les Invalides en arrière-plan, Alexis Hanquinquant a franchi la ligne d’arrivée en 58'01 sur le pont Alexandre-III, loin devant l’Américain Carson Clough (1'00"47) et l’Espagnol Nil Riudavets Victory (1'01"10). Le médaillé de bronze a réalisé le meilleur temps en course à pied, ce qui lui a permis de dépasser les Français Grégoire Berthon et Pierre-Antoine Baele, privés de podium et qui finissent respectivement en 4e et 5e position.