Paralympiques 2024 : "don de Dieu", ondulations, dépassement de soi... Quatre choses à savoir sur Gabriel dos Santos Araujo, le nageur qui marche sur l'eau

Le Brésilien, né sans bras, a impressionné lors de la finale du 100 m dos, qu'il a survolée pour s'offrir une première médaille d'or. Encore en lice dans quatre courses, l'athlète a en ligne de mire deux titres supplémentaires à Paris.

"J'ai dominé la course, j'ai tué le match !" Gabriel dos Santos Araujo a le sens de la formule. Du spectacle aussi. Son titre olympique sur le 100 m dos (catégorie S2), jeudi 29 août, a impressionné le public du bassin de Paris La Défense Arena. Au micro de la chaîne brésilienne SporTV, il s'est félicité de cette "course parfaite".

Ce succès n'est peut-être pas le premier puisque le nageur de 22 ans vise encore deux médailles d'or lors de ces Jeux paralympiques. Sa quête se poursuit dès samedi matin, avec le 50 m dos, sa série ayant lieu à 10h50. Franceinfo vous présente ce phénomène des bassins.

Le nageur brésilien Gabriel dos Santos Araujo sur le podium du 100 m dos aux Jeux paralympiques, à Paris La Défense Arena, le 29 août 2024. (FRANCK FIFE / AFP)

1 Le "petit Gabriel" a reçu un "don de Dieu"

Gabriel dos Santos Araujo est surnommé Gabrielzinho, "le petit Gabriel". Il est atteint de phocomélie, une malformation due à l'arrêt du développement d'un ou de plusieurs membres durant la grossesse. Le Brésilien a des moignons au niveau des épaules, ses jambes sont atrophiées, mais il peut marcher sur ses deux pieds. "Je l'ai appris au cinquième mois de grossesse. Evidemment, c'était un choc, mais après je me suis mise à lire sur le sujet pour être prête à m'occuper de lui au mieux", a expliqué à l'AFP sa mère, Ineida Magda dos Santos, enseignante à la retraite.

C'est grâce à elle qu'il découvre les bassins. "Comme on voulait qu'il ait une enfance normale, on l'amenait dans un club où il y avait une piscine. A 4 ou 5 ans, il savait déjà nager, même s'il n'avait pas de bras. Je crois que c'est un don qu'il a reçu de Dieu", s'émerveille-t-elle. Interrogé dans le documentaire A corps perdus, réalisé par Thierry Demaizière et Alban Teurlai, (disponible sur france.tv jusqu'au 26 février), il raconte que ses débuts n'ont pas toujours été à l'image de cette finale qu'il a survolée.

"J’ai failli me noyer plusieurs fois. Et plus ça arrivait, plus je voulais apprendre à nager et à me dépasser." Gabriel dos Santos Araujo, nageur paralympique brésilien dans le documentaire "A corps perdus"

Gabrielzinho a découvert la compétition à 13 ans, en 2015, lors d'un tournoi scolaire. "Un enseignant l'a inscrit sans me consulter et il a gagné cinq médailles. Depuis, il ne s'est plus arrêté", relate sa mère.

2 Une technique de nage stupéfiante

Du haut de son 1,21 m, Gabrielzinho ondule dans l'eau comme un dauphin, avec des mouvements de bassin. Une technique développée au cours de longues séances d'entraînement six fois par semaine, du lundi au samedi, dans la piscine à Juiz de Fora, dans l'Etat du Minas Gerais, situé dans le sud-est du Brésil. "Il utilise ce qu'on appelle le 'core' : les muscles de l'abdomen et de la poitrine. Et il est incroyable, c'est vraiment un exemple. Parce que chaque athlète doit se dépasser, mais lui a le handicap à dépasser en plus, et c'est très difficile d'être un athlète au Brésil. C'est une icône du sport", admire une nageuse handicapée brésilienne, Renata Guerra, sur RFI.

Paralympiques 2024 : Gabriel Dos Santos Araujo Paralympiques 2024 : Gabriel Dos Santos Araujo (France télévisions)

En dehors du bassin, il exécute des exercices de musculation, notamment au niveau des lombaires, des abdominaux et du plancher pelvien. "Une fois que je l'ai vu dans l'eau, j'ai découvert tout son potentiel. Il a une mentalité de champion et il sait gérer la pression", détaille à l'AFP son entraîneur, Fabio Pereira Antunes.

3 Une dextérité impressionnante en dehors du bassin

Quand il n'enchaîne pas les longueurs, Gabrielzinho soigne sa popularité sur Instagram, où il compte plus de 140 000 abonnés. Mais comme il n'a pas ni mains ni bras, c'est avec ses orteils qu'il navigue sur l'écran de son téléphone. C'est aussi comme cela que le Brésilien utilise la manette de sa console de jeux vidéo, son autre grande passion. Pour manger, il se penche pour saisir les aliments dans son assiette avec sa bouche, avant de coincer une brosse à dents électrique entre ses orteils après les repas.

"Ce qui m'a le plus impressionné au premier abord, c'est sa dextérité en dehors de la piscine." Fabio Pereira Antunes, entraîneur de Gabriel dos Santos Araujo à l'AFP

"Il est doté d'une grande coordination motrice et il est très intelligent, ce qui lui permet de surmonter tous ces obstacles au quotidien", ajoute l'entraîneur. "Je ne compte plus le nombre d'obstacles que je dois surmonter chaque jour, mais cela me rend plus fort", développe le nageur.

Lors des Jeux paralympiques de Tokyo, en 2021, il a aussi surmonté la mort de son grand-père, dont il était très proche, survenue quelques jours avant son entrée en lice. "J'étais dans la dernière ligne droite, c'était un vrai coup dur, mais après je me suis dit qu'il avait décidé de suivre la compétition de là-haut, et qu'il était fier de moi", raconte l'athlète.

4 En quête d'un triplé olympique

A la sortie du bassin jeudi, après sa victoire, il a savouré ce premier titre à Paris : "J'ai beaucoup travaillé pour ça et j'ai tout fait pour que ma médaille d'argent [sur la même épreuve à Tokyo] se transforme en or." Au Japon, il avait remporté deux médailles d'or et une d'argent. A Paris, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il avait assuré en juillet, lors d'une cérémonie officielle à Brasilia, en présence du président Luiz Inacio Lula da Silva, qu'il allait "chercher trois médailles d'or".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gabriel Geraldo Araujo (@gabrielaraujo_s2)

La première étape de ses objectifs est réalisée. Il est encore engagé dans quatre courses : le 50 m dos S2, le 150 m quatre nages SM3, le 200 m nage libre S2 et enfin le 50 m nage libre S3. S'il s'impose, il régalera sûrement le public d'une danse de la victoire, sa marque de fabrique.