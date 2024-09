Programme des Paralympiques 2024 : les Bleus en finale du cécifoot, Nantenin Keïta en piste, objectif 8 pour Alexandre Léauté... Les rendez-vous du samedi 7 septembre

Pour la dixième et avant-dernière journée de compétition des Jeux paralympiques, samedi 7 septembre, la France peut encore espérer plusieurs médailles. Au Stade de France, les athlètes tricolores, parmi lesquels la porte-drapeau Nantenin Keïta, tenteront de gonfler le bilan, tout comme les nageurs à Paris la Défense Arena, et les cyclistes à Clichy-sous-Bois. Autre temps fort attendu ce samedi : la finale masculine du cécifoot entre la France et l'Argentine, dès 20h.

Les trois épreuves à ne pas rater : cécifoot, relais mixte et escrime fauteuil

Vainqueurs de la Colombie (1-0) jeudi, les Bleus du cécifoot ont rendez-vous avec l'histoire, samedi, à 20h. Douze ans après leur médaille d'argent à Londres, la seule au palmarès tricolore dans cette discipline, les Français affrontent l'Argentine en finale, au pied de la tour Eiffel, dans un stade à l'ambiance unique, où ils semblent transcendés. Mais les Bleus ne seront pas favoris de cette finale face aux Argentins, tombeurs de l'ogre brésilien (quintuple tenant du titre depuis l'introduction du cécifoot aux Jeux de 2004). Vice-championne paralympique, l'Argentine espère bien enfin remporter l'or, après s'être parée deux fois d'argent et deux fois de bronze en cinq éditions.

Autre grand rendez-vous pour la délégation tricolore, la demi-finale de paratennis de table de Luca Didier, (catégorie MS9). A 21 ans à peine, le jeune prodige tricolore, frère du paranageur multimédaillé Ugo Didier, a déjà une médaille assurée, après l'hécatombe qui a frappé la délégation tricolore en quarts de finale. Face à l'Australien Ma Lin, numéro deux mondial, le parapongiste visera une place en finale pour décrocher sa première médaille d'or paralympique, dès 11h. Son frère Ugo sera d'ailleurs lui aussi en lice avec le relais 4x100m 4 nages à partir de 20h34.

Direction le Grand Palais pour finir, avec une autre équipe de France à suivre : celle d'escrime fauteuil. Opposés à la Grande-Bretagne en quarts de finale, les épéistes tricolores seront en piste dès 12h40, quelques minutes après les épéistes féminines, qui ne connaissent pas encore leur adversaire à ce stade de la compétition. Avec déjà une médaille de bronze au compteur grâce aux fleurettistes masculins, les Bleus peuvent gonfler un peu plus leur bilan, trois ans après Tokyo (1 médaille), et revenir dans leurs standards (3 médailles à Rio, 5 médailles à Londres).

Les trois Français à suivre : Nantenin Keïta, Alexandre Léauté et Helios Latchoumanaya

Porte-drapeau de la délégation tricolore, Nantenin Keïta disputera samedi sa dernière course paralympique sur sa distance fétiche : le 400 m. La Française s'est qualifiée en finale de la catégorie T13 avec le cinquième temps global des séries, en 57 secondes et 67 centièmes, à plus d'une seconde de la troisième. Eliminée dès les séries du 100 m T3, la Française visera une cinquième médaille paralympique, après l'or en 400 m à Rio, l'argent en 200 m à Pékin, et le bronze en 400 m à Pékin et en 100 m à Londres.

Double champion du monde en titre de parajudo chez les -90 kg J2 (malvoyants), mais également double champion d'Europe en titre, Helios Latchoumanaya fera son entrée en lice sur les tatamis du grand palais éphémère. Médaillé de bronze à Tokyo, le Tarbais de 24 ans vient à Paris pour l'or, et rien d’autre. D'autant plus qu'il évoluera littéralement à domicile, en tant que pensionnaire de l'INSEP licencié à l'AS Bourg-la-Reine.

Autre star tricolore de la journée : Alexandre Léauté. Déjà triple médaillé en paracyclisme sur ses Jeux (or en poursuite sur piste et en contre-la-montre, bronze en kilomètre sur piste), l'homme aux désormais 7 médailles paralympiques en visera une huitième lors de la course sur route (C1-3), à partir de 9h30. Il sera épaulé par Thomas Peyroton-Dartet, médaillé d'or sur le contre-la-montre, et lui aussi candidat à la première place.

Le programme complet et les finales :

Phryge futée voit rouge pour une avant-dernière journée des Jeux paralympiques très dense, avec des médailles à distribuer dans de nombreuses disciplines. En paracyclisme sur piste, cinq courses sont prévues, tandis que le para-athlétisme va rythmer la journée. Dès 10h, une pluie de finales est attendue au Stade de France. Que ce soit en saut en longueur, en lancer de poids et de javelot, ou sur la piste (100 m, 200 m, 400 m, 800 m...) : il y en aura pour tous les goûts.

Même chose pour la session du soir, ainsi qu'en paranatation à partir de 17h30. On suivra aussi les nombreuses courses de para-canoë au programme, entre 10h et 11h. A suivre également la finale féminine de basket fauteuil entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, à 19h15, et celle de volley assis entre la Chine et les Etats-Unis, dès 19h30.

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions ?

Sur France 2, dès 9h30

Sur France 3, dès 12h55

Et à suivre sur france.tv tout au long de la journée

Les heures de retransmission sont susceptibles d'être modifiées.