Paralympiques 2024 : "Mémorable", "pleine d'émotion"... La presse française et internationale salue une cérémonie d'ouverture "grandiose"

Autre décor, même spectacle grandiose. Après une cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques très commentée, entre claque visuelle et forte portée sociétale, celle des Jeux paralympiques, mercredi 28 août, a elle aussi été saluée par la presse nationale comme internationale. Avec les Champs-Elysées et la place de la Concorde comme décor principal pour prendre le relais de la Seine, la soirée a lancé avec brio la compétition.

Les unes des médias hexagonaux soulignent - bien plus que la presse internationale - une cérémonie "puissante", "pleine d'émotion" décrit L'Equipe, qui titre en immense sur sa une "Au paradis" avec l'embrasement de la vasque comme toile de fond. Le quotidien sportif s'enthousiasme pour un "premier tableau génial", ouvrant une soirée qui a fait la part belle à une "chorégraphie hypnotique du sport et de toutes les formes de mouvement".

Le Parisien lui emboîte le pas sur la "nuit magique" vécue dans la capitale : "Un déluge de couleurs, une ambiance folle au cœur d’une scène magnifiquement déployée autour de l’Obélisque". "Des dizaines de milliers de spectateurs ivres de bonheur se laissent définitivement reprendre aux Jeux", insiste le journal. En région aussi, on se félicite d'un "grand show" pour L'Alsace, d'une "parade enchantée" pour le Midi Libre, ou encore d'un "top départ étincelant" pour le Courrier de l'Ouest.

Pour les médias étrangers, Paris a bien été "une fête"

A l'étranger aussi, cette cérémonie colorée et joyeuse a attiré les louanges. "Paris se pare de ses plus beaux atours pour célébrer la 'révolution paralympique'", titre le quotidien belge Le Soir dans son résumé de la soirée. "Paris a célébré les Jeux paralympiques 2024 avec une cérémonie d’ouverture mémorable, où inclusion et diversité ont été à l’honneur. Dans une ambiance festive, artistes et athlètes ont illuminé la capitale, offrant un message puissant d’unité et de changement." “La musique et la danse étaient au cœur de tout ce spectacle, à la fois militant et festif”, abonde le quotidien suisse Le Temps.

Le journal italien Corriere della Sera, rend pour sa part hommage au maître de cérémonie Thomas Jolly, "l’enfant prodige de la France profonde qui a défié le snobisme parisien en repoussant les limites du kitsch, [qui] a une fois de plus émerveillé hors des limites d’un stade, au milieu de la ville." Son "voyage de la discorde à la Concorde", repris par le Guardian britannique a été accueilli très positivement.

Outre-Manche, cette cérémonie d'ouverture fait déjà envisager la suite de ces Jeux paralympiques au Times. "Ces paralympiques entraîneront-ils des changements dans la société ? Vont-ils être le théâtre des compétitions passionnantes qui rivaliseront avec Londres 2012, comme l’ont fait les Jeux olympiques ? Feront-ils les deux ? Nous le saurons au cours des onze prochains jours, avec plus de deux millions de spectateurs attendus. Pour l’instant, il y a certainement de la bonne musique et de la bonne volonté en veux-tu en voilà."

Petit bémol souligné par plusieurs publications, la soirée est parfois qualifiée de "moins ambitieuse que l’ouverture des Jeux olympiques sur la Seine, il y a un mois" notamment par le quotidien brésilien Folha de São Paulo, qui considère cependant que "la fête n’en était pas moins grandiose". "C’est sûr, la soirée d’ouverture des Jeux paralympiques 2024 restera elle aussi dans les mémoires au rayon des bons souvenirs", valide enfin Le Soir.

A noter qu'aux Etats-Unis, où auront lieu les prochains Jeux olympiques et paralympiques, à Los Angeles, la cérémonie n'a eu qu'un retentissement très mesuré. Après avoir été enchanté par celle des JO, le New York Times n'y a consacré aucun article, quand le L.A. Times, qui se demandait comment la Cité des Anges allait faire pour se montrer à la hauteur dans quatre ans, s'est contenté d'un résumé très factuel de l'agence Associated Press.