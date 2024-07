JO de Paris 2024 : "mémorable", "démesurée"... La presse française et internationale salue "une des plus spectaculaires cérémonies de l'histoire"

Paris et les athlètes du monde entier ont ouvert grand les portes des Jeux de la XXXIIIe olympiade de l'ère moderne. Le spectacle, empreint de gigantisme offert, vendredi 26 juillet, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques restera - pour un moment sans doute - dans les mémoires. Et ce n'est pas la pluie qui s'est abattue en continu tout au long du spectacle imaginé par Thomas Jolly et ses équipes qui, à en croire la presse nationale et internationale, est venue gâcher la fête.

"C'était humide, certaines parties étaient bizarres, la plupart étaient belles et le tout était vraiment, vraiment mémorable", résume la chaîne de télévision américaine CNN. Outre-Atlantique, le style "à la française" qui a imprégné la cérémonie, "mêlant histoire et audace artistique", a été particulièrement apprécié.

Une "audace artistique" et un "message d'unité" diversement salués par les médias étrangers

Le New York Times avance pour sa part que "ni les averses, ni les problèmes de sécurité croissants" n'ont empêché les athlètes de célébrer comme il se doit sur la Seine : "Ils ont ri, dansé et brandi des drapeaux nationaux lors d’une cérémonie consacrée au thème de l’unité pour guérir une France divisée et un monde fracturé." Le Los Angeles Times parle même d'une "des plus spectaculaires cérémonies de l'histoire".

Du côté des médias britanniques, la BBC évoque un spectacle "souvent brillamment frénétique et, à d'autres moments, émouvant", pointant toutefois quelques enchaînements "bizarres" comme entre la performance de Lady Gaga sur les bords de Seine et l'arrivée en bateau de la délégation du Bangladesh. The Guardian met à l'épreuve "l'ambition démesurée" de la première cérémonie d'ouverture de l'histoire des JO se déroulant en dehors d'un stade, saluant des moments forts ("Zinédine Zidane avec la torche, une danse magnifiquement chorégraphiée montrant la reconstruction de Notre Dame et un tapis d'or déroulé pour la fabuleuse Aya Nakamura") mais aussi une frénésie créative où "beaucoup de choses se produisaient simultanément, et les performances sautaient d'une idée à l'autre".

En Espagne, le quotidien El Pais salue un show orchestré "avec brio", tandis qu'El Mundo s'arrête, lui, sur des Jeux olympiques "qui aiment Nadal", mettant en photo en une l'Espagnol et Zinédine Zidane qui se sont passé la flamme dans une étreinte touchante.

Les médias français évoquent un moment "magique" sublimé par la reine Céline Dion

Les regards des différents médias étrangers se mêlent, ce samedi matin, aux appréciations plus unanimes de la presse nationale. Le quotidien sportif L'Equipe titre "Imagine", insistant notamment sur "l'élan d'optimisme insufflé aux athlètes" et mettant en avant l'embrasement de la vasque olympique par Teddy Riner et Marie-José Pérec.

"Époustouflant" pour Aujourd'hui en France, "Légendaire" pour Midi Libre, "Grandiose !" pour Ouest-France... Les adjectifs se succèdent pour mettre en avant un moment "magique", comme l'évoque pour sa part La Voix du Nord.

Et loin d'être passé inaperçu, le retour de Céline Dion, après quatre ans sans chanter pour des problèmes de santé, a été plébiscité partout dans le monde. L'artiste québécoise, "rayonnante au sommet de la Tour Eiffel", a livré un hommage vibrant à Edith Piaf pour conclure cette cérémonie d'ouverture. "L'hymne à l'amour des Jeux", salue Sud Ouest. Et une manière parfaite de donner le top départ de deux semaines d'émotions et de passion autour du sport.