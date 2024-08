Cyberharcelée, la DJ Barbara Butch a "choisi de ne pas avoir peur d'exister dans l'espace public" en portant la flamme paralympique à Rock en Seine

"J'ai choisi de ne pas avoir peur d'exister dans l'espace public", déclare la DJ Barbara Butch dimanche 25 août sur franceinfo, quelques heures avant de porter la flamme paralympique au festival de musique Rock en Seine, à Saint-Cloud, et ce, malgré le cyberharcèlement dont elle a été victime sur les réseaux sociaux après sa prestation lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris.

Barbara Butch a porté plainte après avoir été la cible de "dizaines de milliers" de messages de haine. Concernant l'enquête en cours, elle s'est félicitée d'avoir, avec l'aide d'une entreprise, "réussi à mettre la main sur des centaines d'identités de personnes" l'ayant cyberharcelée, en se focalisant "sur les messages les plus violents". "La justice va faire son travail et après on va s'attaquer à l'international", indique la DJ. "Je sais que j'ai fait énormément de bien à beaucoup de personnes et je continuerai à lutter pour les droits de tous et à lutter contre le cyberharcèlement et le harcèlement", assure Barbara Butch.

Avec "fierté" et "dignité"

Elle portera la flamme dimanche 25 août au soir, à 21h30, avec l'autrice franco-iranienne Marjane Satrapi et deux para-athlètes dont on ignore pour l'instant les noms. "Je la porte avec fierté, dignité, et panache, car je sais que je représente la France au même titre que n'importe qui donc je la porterai la tête haute", poursuit la DJ. Barbara Butch espère ainsi "rendre visible tous les invisibles".

"C'est très émouvant pour moi, je suis complètement fan de ces athlètes qui sont des Avengers du fait de leur histoire, de leurs parcours individuels et collectifs", ajoute-t-elle. "Ça va être un moment très émouvant", promet Barbara Butch, rappelant que les "Jeux olympiques ne sont pas terminés mais qu'on passe aux paralympiques qui sont tout aussi importants, voire plus".