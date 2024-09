Paralympiques 2024 : Aurélie Aubert et Tanguy de La Forest porte-drapeaux de la France à la cérémonie de clôture

La joueuse de boccia et le tireur guideront la délégation tricolore lors de la cérémonie de clôture au Stade de France, dimanche soir.

L'identité des derniers porte-drapeaux tricolores de Paris 2024, qui ouvriront la voie à la délégation lors de la cérémonie de clôture au Stade de France, dimanche 8 septembre, est connue. Sans surprise, Aurélie Aubert a été choisie pour remplir ce rôle après son titre remporté à la boccia. Chez les hommes, cela semblait plus ouvert et c'est finalement Tanguy de La Forest qui a remporté la mise après ses deux médailles décrochées à Châteauroux, l'or à la carabine au tir couché et l'argent debout.

✨ Ils ont marqué nos esprits durant ces Jeux Paralympiques de Paris 2024 et emmèneront la délégation ce soir lors de la cérémonie de clôture, Aurélie Aubert et Tanguy de La Forest seront nos deux porte-drapeaux tricolores 🇫🇷#AllezLesBleus #Paris2024 pic.twitter.com/yB6OS2a6Hl — Equipe France (@EquipeFRA) September 8, 2024

"Cela n'a pas été simple de faire un choix, on a choisi un binôme complémentaire. Ce sont deux athlètes qui nous ont transportés chacun à leurs manières par leurs mots, par leurs émotions et par leurs performances sportives", a justifié Marie-Amélie Le Fur, la présidente du Comité paralympique et sportif français lors d'une conférence de presse, dimanche.

Première médaillée française de sa discipline, Aurélie Aubert a fait bien mieux que son objectif initial qui était simplement de disputer les quarts de finale de son tournoi dans la catégorie BC1 (athlète atteint de paralysie cérébrale et assimilée). De quoi fièrement représenter "un sport qui était totalement confidentiel" et "porter toutes les valeurs du handicap sévère", comme l'a rappelé Marie-Amélie Le Fur. A 46 ans, Tanguy de la Forest est de son côté "un coup de cœur pour tout un mouvement qui a voulu le reconnaître", alors qu'il a enfin été sacré aux Paralympiques après six participations.